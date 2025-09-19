Pierwsza laserowa tarcza przeciw dronom. Izrael ogłosił gotowość operacyjną Iron Beam

Jak działa Iron Beam? Pierwsze próby bojowe

Sercem Iron Beam jest zaawansowana technologia optyki adaptacyjnej, która rozwiązuje problem rozpraszania wiązki laserowej w atmosferze. System skupia energię z setek małych laserów, tworząc precyzyjny i niszczycielski impuls kierowany w cel odległy nawet o 10 km. Zniszczenie obiektu następuje w ciągu kilku sekund. W przeciwieństwie do tradycyjnych wyrzutni rakietowych, których zasoby amunicji są ograniczone, Iron Beam może prowadzić ogień bez przerwy, tak długo, jak ma zapewnione zasilanie elektryczne. Rozwiązuje to problem potencjalnego wyczerpania zapasów pocisków podczas zmasowanych i długotrwałych ataków.

Ogłoszenie gotowości operacyjnej poprzedziły pierwsze próby bojowe. Już w październiku 2023 r. uproszczone wersje systemu z powodzeniem zniszczyły 40 dronów Hezbollahu, co było pierwszym w historii bojowym użyciem broni laserowej tej klasy. Prace nad projektem gwałtownie przyspieszyły po ataku Hamasu w październiku 2023 r. Elbit Systems pracuje już nad kolejnymi wariantami, w tym mobilnym Iron Beam-M dla wojsk lądowych oraz systemami powietrznymi, które mogą w przyszłości całkowicie odmienić strategię obrony powietrznej.

Światowy wyścig laserowy

Choć Izrael jako pierwszy ogłosił pełną gotowość operacyjną lądowego systemu tej klasy, nie jest osamotniony w pracach nad bronią laserową. Globalny wyścig technologiczny w tej dziedzinie trwa od lat, a liderem pozostają Stany Zjednoczone – tam marynarka wojenna już wdrożyła na swoich niszczycielach systemy takie jak HELIOS, a wojska lądowe testują mobilne platformy DE M-SHORAD na pojazdach Stryker. Systemy te są już obecne w rejonach zapalnych, np. na Morzu Czerwonym.

Zaawansowane programy prowadzą również Chiny, rozwijając broń zdolną do neutralizacji satelitów i rojów dronów. Mowa m.in. o projekcie Silent Hunter (Cichy Łowca), który był już prezentowany na międzynarodowych targach zbrojeniowych – jest to mobilny laser przeznaczony do niszczenia niewielkich bezzałogowców.

Aktywne są także Wielka Brytania, która testuje swój system DragonFire (ma wejść do służby w 2027 r.), czy Niemcy, rozwijające laserowe systemy obrony morskiej. Ale o wiodącą pozycję w tym wyścigu starają się Indie, które z powodzeniem testowały już systemy antydronowe (mobilne lasery o niższej mocy: 10-30 kW, zdolne do zwalczania bezzałogowców na dystansie kilku kilometrów). Kluczowym projektem jest jednak DURGA II (Directionally Unrestricted Ray-Gun Array) – potężny, mobilny system o mocy 100 kW, przeznaczony do obrony przeciwrakietowej i zwalczania bardziej zaawansowanych celów powietrznych. Projekt ten jest jednak wciąż w fazie rozwojowej.