Nowe badanie, prowadzone przez doktorantkę Xiao Lu z University of Adelaide, analizuje, w jaki sposób systemy zasilane energią słoneczną mogą przekształcać odpady plastikowe w wodór, gaz syntezowy (syngaz) oraz inne chemikalia przemysłowe. Może to wspierać przejście do bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym - pisze portal „SciTechDaily”.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Technologie Przełom w recyklingu. Naukowcy stworzyli ekologiczny plastik Poszukiwanie materiałów przyjaznych dla środowiska to prawdziwy wyścig. Tworzywa sztuczne stwarzają poważne problemy dla środowiska, przede wszystk...

Plastikowe odpady jako źródło paliwa i surowców

Na całym świecie produkuje się rocznie ponad 500 milionów ton plastiku, z czego miliony ton trafiają do środowiska. Jednocześnie rosnąca presja na ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych nasila poszukiwania czystszych źródeł energii.

Badanie opublikowane w czasopiśmie „Chem Catalysis” pokazuje, że tworzywa sztuczne, bogate w węgiel i wodór, mogą być traktowane jako cenny surowiec, a nie jedynie odpad.

- Plastik często postrzegany jest jako poważny problem środowiskowy, ale stanowi też szansę - powiedziała Xiao Lu. - Jeśli uda się efektywnie przekształcać odpady plastikowe w czyste paliwa przy użyciu światła słonecznego, można jednocześnie rozwiązać problemy zanieczyszczenia i energii - wyjaśniła.

Technologia fotoreformingu: jak działa produkcja wodoru z plastiku

Metoda ta, nazywana fotoreformowaniem napędzanym energią słoneczną, opiera się na materiałach światłoczułych zwanych fotokatalizatorami, które rozkładają tworzywa sztuczne w stosunkowo niskich temperaturach. Proces ten może wytwarzać wodór - czyste paliwo, które nie generuje emisji w miejscu użycia - oraz inne przydatne chemikalia przemysłowe.

W porównaniu z konwencjonalną produkcją wodoru poprzez rozszczepianie wody metoda ta wymaga mniej energii, ponieważ tworzywa sztuczne łatwiej ulegają utlenianiu. To sprawia, że rozwiązanie może być bardziej praktyczne w zastosowaniach na dużą skalę - informuje „SciTechDaily”.

Czytaj więcej Technologie Problem odpadów z plastiku mogą rozwiązać larwy Larwy chrząszcza drewnojada (Zophobas atratus), wyglądają jak gigantyczne mączniki i często są sprzedawane w sklepach zoologicznych jako karma dla...

Najnowsze badania wskazują na bardzo dobre wyniki - podkreśla współautor pracy, prof. Xiaoguang Duan z Wydziału Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu w Adelajdzie.

Naukowcy osiągnęli wysoką wydajność produkcji wodoru, a także uzyskali kwas octowy i węglowodory w zakresie oleju napędowego. Niektóre systemy działały nieprzerwanie przez ponad 100 godzin, wykazując rosnącą stabilność i efektywność.

Wyzwania technologii: odpady, katalizatory i skalowanie produkcji

Mimo tych postępów przed szerokim wdrożeniem technologii wciąż stoją istotne wyzwania. - Jedną z głównych przeszkód jest złożoność samych odpadów plastikowych – powiedział prof. Duan. Różne rodzaje tworzyw zachowują się odmiennie podczas przetwarzania, a dodatki, takie jak barwniki i stabilizatory, mogą zakłócać proces. Dlatego kluczowe znaczenie mają skuteczne sortowanie i wstępne przetwarzanie, aby maksymalizować wydajność i jakość produktów.

Kolejnym wyzwaniem jest projektowanie lepszych fotokatalizatorów. Muszą być one bardzo selektywne i trwałe, aby działać w trudnych warunkach chemicznych bez utraty efektywności.

Czytaj więcej Biotechnologia Kuszące życie bez plastiku. Jak go zastąpić Jest obecny w każdej dziedzinie naszego życia. Czy potrafimy się go pozbyć i funkcjonować bez niego?

Wyzwaniem pozostaje również rozdzielanie końcowych produktów. Proces często wytwarza mieszaninę gazów i cieczy wymagających energochłonnego oczyszczania, co może obniżać ogólną zrównoważoność rozwiązania.

Aby pokonać te trudności, naukowcy proponują bardziej zintegrowane podejście, łączące postępy w projektowaniu katalizatorów, inżynierii reaktorów oraz optymalizacji systemów. Nowe koncepcje obejmują reaktory o przepływie ciągłym, systemy łączące energię słoneczną z ciepłem lub elektrycznością oraz ulepszone monitorowanie w celu zwiększenia efektywności.