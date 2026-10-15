Problem ten dotyczył 39 proc. osób stosujących leki z grupy GLP-1, w porównaniu z zaledwie 9 proc. badanych, którzy nigdy ich nie przyjmowali. Znacznie częściej występowały także przebarwienia paznokci, a aż 66 proc. użytkowników tych leków zgłosiło co najmniej jeden problem z paznokciami. Wyniki zaprezentowano podczas kongresu Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV) w 2026 r. To pierwsze badanie z grupą kontrolną, w którym sprawdzono możliwy związek między stosowaniem leków GLP-1 a stanem paznokci.

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Leki te cieszą się rosnącą popularnością, ponieważ pomagają kontrolować poziom cukru we krwi, ograniczają apetyt i wspomagają odchudzanie. Naukowcy nadal badają jednak ich wpływ na inne części organizmu, w tym skórę, włosy i paznokcie.

Ozempic i Mounjaro a paznokcie

Badacze przeanalizowali dane 575 osób przyjmujących leki GLP-1 oraz 1329 osób z otyłością lub cukrzycą typu 2, które nigdy ich nie stosowały. Uczestnicy pochodzili z Francji, Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Meksyku.

Co najmniej jeden problem z paznokciami zgłosiło 66 proc. osób stosujących leki, wobec 53 proc. uczestników z grupy kontrolnej. Jeszcze większą różnicę stwierdzono w przypadku przebarwień paznokci – dotyczyły one 46 proc. osób przyjmujących preparaty GLP-1 i 17 proc. pozostałych badanych.

Naukowcy sprawdzili również, czy przyczyną zmian może być szybka utrata masy ciała, która wpływa na odżywienie organizmu i kondycję paznokci. Okazało się jednak, że nawet wśród osób, które schudły, problemy znacznie częściej zgłaszali pacjenci przyjmujący leki GLP-1.

– Do tej pory zmiany dotyczące paznokci związane z terapiami GLP-1 były opisywane właściwie wyłącznie w pojedynczych doniesieniach. Nasze wyniki pokazują wyraźny związek, ale jednocześnie podkreślają ważną kwestię: nie wszystko, co dzieje się podczas leczenia GLP-1, musi być spowodowane samą terapią – powiedział dr Charles Taïeb, jeden z autorów badania.

Badacze podkreślają, że wyniki nie dowodzą, iż leki bezpośrednio powodują problemy z paznokciami. Około połowy osób przyjmujących te preparaty miało podobne dolegliwości jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.

Po uwzględnieniu wcześniejszych chorób skóry i niedoborów składników odżywczych różnice między grupami zmniejszyły się. Mimo to odwarstwianie się i przebarwienia paznokci nadal zgłaszano około dwóch do trzech razy częściej wśród osób stosujących leki GLP-1.

Leki GLP-1 a wypadanie włosów

Nieoczekiwane wyniki nie ograniczały się do paznokci. W drugim badaniu, obejmującym tych samych uczestników, naukowcy sprawdzili również stan włosów i skóry głowy.

Połowa osób stosujących leki GLP-1 zgłaszała nietypowe wypadanie włosów, podczas gdy w grupie kontrolnej problem ten dotyczył 34 proc. badanych. Zmniejszenie objętości lub gęstości włosów zauważyło 42 proc. użytkowników tych preparatów, wobec 19 proc. osób, które ich nie przyjmowały.

Badacze przyjrzeli się także przypadkom wypadania włosów, które rozpoczęło się dopiero po wdrożeniu terapii. Problem ten zgłosiło 26 proc. osób przyjmujących leki GLP-1 i 12 proc. uczestników z grupy kontrolnej. Zaczerwienienie skóry głowy występowało u użytkowników leków około trzykrotnie częściej.

Co ciekawe, wypadanie włosów rzadko było jedyną dolegliwością. Większość osób zgłaszających nadmierną utratę włosów skarżyła się również na swędzenie, zaczerwienienie lub łuszczenie się skóry głowy. Zdaniem naukowców sugeruje to, że przyczyną problemów może być nie tylko szybka utrata masy ciała, ale również stan zapalny skóry.

– Zmiany zachodzące na skórze głowy mogą wykraczać poza typowe wypadanie włosów obserwowane po szybkiej utracie masy ciała i obejmować również komponent zapalny – wyjaśnił dr Bruno Halioua, jeden z autorów badania.

Jak dodał, stan zapalny skóry głowy był wśród badanych częsty, choć lekarze nie zawsze zwracają na niego uwagę. Tymczasem część takich dolegliwości może być skutecznie leczona.

Naukowcy uspokajają jednak, że zaobserwowane zmiany są zazwyczaj łagodne i nie powinny skłaniać pacjentów do samodzielnego odstawiania leków.

– Każdy, kto zauważy nadmierne wypadanie włosów, swędzenie lub zaczerwienienie skóry głowy albo zmiany dotyczące paznokci, powinien poinformować o tym lekarza, zamiast samodzielnie przerywać terapię – podkreślił Halioua.

Autorzy badań zaznaczają, że ich wyniki mają pewne ograniczenia. Opierają się na dolegliwościach zgłaszanych przez samych uczestników, a nie na szczegółowych badaniach dermatologicznych. Nie obserwowano też pacjentów przez dłuższy czas, dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić, czy to leki GLP-1 wywołały opisane problemy.

Naukowcy planują teraz kolejne badania, w których będą monitorować stan skóry, włosów i paznokci pacjentów od początku leczenia. Chcą ustalić, kiedy pojawiają się pierwsze zmiany, co je powoduje i czy z czasem ustępują.