Cyfrowe rozwiązania dla budownictwa

Michał Błażewicz, dyrektor IT w spółce PL.2012+, operatorze PGE Narodowego, mówił o działalności obiektu, który dzięki swojej elastyczności pozwala na organizację różnych wydarzeń. – Jesteśmy areną multifunkcyjną. W ciągu roku mamy ok. 25 imprez masowych. W tym roku było to jak dotąd ok. siedmiu–ośmiu meczów, głównie reprezentacji Polski, i ponad dziesięć świetnych koncertów. Gościmy też mniejsze imprezy, na 1000, a nawet na 100 osób – opisywał.

Jak przekłada się to na liczbę gości? – Duże imprezy przyciągają w ciągu roku 1,3 mln osób. A biorąc pod uwagę wszystkie wydarzenia, łącznie ze zwiedzaniem stadionu i wystawą klocków, rocznie stadion odwiedza 2,5 mln ludzi. Pracujemy, by tę liczbę zwiększać. Jak dotąd najwięcej osób było jednocześnie na koncercie Dawida Podsiadły w 2023 r.: 80 tys. W tym roku mieliśmy trzy dni koncertów Taylor Swift, w trakcie których stadion odwiedziło prawie 210 tys. ludzi – wyliczał przedstawiciel PL.2012+.

Jakie wyzwania dla technologii generują tak duże zgromadzenia, pytał prowadzący debatę Tomasz Augustyniak, senior advisor w Remer. – W pięć lat podwoił się średni ruch w udostępnianej przez nas sieci wi-fi. A skoki ruchu są przynajmniej czterokrotnie większe. Podczas imprez ludzie chcą się także dzielić pięknymi obrazkami z koncertu czy meczu. Potrzebny jest więc płynny dostęp do sieci, który daje poczucie komfortu. A możliwość dodzwonienia się do znajomych czy rodziny, żeby się np. wzajemnie znaleźć, daje poczucie bezpieczeństwa. Potrzebujemy też sprawnej sieci do płatności mobilnych np. Blikiem. Mamy także swoją aplikację. Jednak czasami w strefie gastronomicznej ruch jest tak duży, że pojawiają się problemy z dostępem do sieci – mówił Michał Błażewicz.

Tomasz Augustyniak dodał, że Remer jako neutralny operator wewnątrzbudynkowej infrastruktury telekomunikacyjnej obserwuje ogromne, generujące problemy, skoki ruchu w trzech momentach: rozpoczęcie, przerwy i zakończenie danej imprezy.

Jak na kwestie łączności patrzy duży deweloper biur, operujący m.in. w centrum Warszawy? Jarosław Fiutowski, członek zarządu ds. polityki ESG i zrównoważonego budownictwa w Ghelamco stwierdził, że dziś klienci, najemcy biur patrzą na dostęp do sieci w budynku tak jak na dostęp do wody, kanalizacji czy energii elektrycznej. – To powoduje, że jest dla nich oczywiste, że takie medium w budynku powinno być zapewnione – mówił.

– Natomiast klienci mają też świadomość, że zapewnienie dostępu do sieci GSM wszystkich operatorów na terenie całego budynku nie jest proste. Ten temat znajduje także odzwierciedlenie w umowach. Świadczy to o tym, że problem na rynku istnieje. I że zapewnienie dostępu we wszystkich miejscach obiektu do sieci GSM wcale nie jest tak oczywiste od dnia rozpoczęcia użytkowania obiektu. Działamy, żeby tak było, natomiast różnie bywa z sieciami różnych operatorów – wyjaśniał praktyczne strony zarządzania wielkimi biurowcami przedstawiciel Ghelamco.