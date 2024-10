Ogromne źródło energii. Naukowcy odkryli je wprost pod naszymi nogami

Czytaj więcej Wizje Przyszłości Chcą dowiercić się do jądra Ziemi. Tania energia na miliony lat Quaise Energy, firma powiązana z naukowcami z prestiżowej MIT, ma niesamowity plan. Przekopie się przez kolejne warstwy planety, aby dotrzeć do niespożytego źródło ciepła i energii, które badacze chcą wykorzystać do zasilania elektrowni.

Dotychczas geolodzy nie byli zgodni co do możliwości wykorzystania energii z supergłębokich, supergorących skał. Ze względu na wysokie ciśnienie i temperaturę skały te są uważane za ciągliwe, co utrudnia ich pękanie. Jednak obecne badania prowadzone przez szwajcarską Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne (EPFL) potwierdzają, że pęknięcia mogą tworzyć się w tego typu skałach, nawet w pobliżu strefy przejściowej kruchości w ciągliwość. Sugeruje to, że wykorzystanie supergorących zasobów geotermalnych może być możliwe. „Wykazaliśmy, że przejście kruchości w ciągliwość nie jest odcięciem dla cyrkulacji płynów w skorupie, co jest obiecujące dla eksploatacji głębokich złóż geotermalnych. Dostępnych jest bardzo niewiele danych in situ, a są to jedne z pierwszych wyników eksperymentalnych, które rzucają światło na tak ekstremalne warunki” — powiedziała Interesting Engineering Marie Violay, która kierowała badaniem.

Niewyczerpalne źródło zielonej energii

Pęknięcia powstałe w supergorącej skale tworzą bardziej połączoną i rozległą sieć, umożliwiając lepszy przepływ płynów i ekstrakcję ciepła. Co ciekawe, symulacje wskazują, że te supergorące systemy mogą wytwarzać od pięciu do dziesięciu razy więcej energii niż obecnie projektowane systemy geotermalne. Taką wydajność można było utrzymać nawet przez dwie dekady.

Quaise Energy pracuje obecnie nad innowacyjnymi technikami wierceń, aby dotrzeć do tych supergorących głębokości. Ich celem jest wykorzystanie ogromnej energii zgromadzonej w jądrze Ziemi.

Energia geotermalna oparta na supergorących skałach mogłaby w przyszłości zapewnić znaczną część światowego zapotrzebowania na energię, zmniejszając nasze uzależnienie od paliw kopalnych i zwalczając zmiany klimatyczne.