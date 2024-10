Kalifornijski startup chce dokonać nowej rewolucji. Umożliwi komunikację we śnie

Naukowcy wierzą, że komunikacja przez sen to kolejna rewolucja technologiczna

Po pierwszym sukcesie naukowcy pracują nad udoskonaleniem swojej technologii. Zapewniają, że osiągają coraz lepsze wyniki z każdą nową próbą. REMspace podejmuje również wysiłki, aby osiągnąć komunikację w czasie rzeczywistym w świadomych snach. Może to być jednak skomplikowane, ale firma jest optymistycznie nastawiona do osiągnięcia tego celu w ciągu kilku miesięcy. „Wczoraj komunikacja w snach wydawała się science fiction. Jutro będzie to tak powszechne, że nie będziemy w stanie wyobrazić sobie naszego życia bez tej technologii” — powiedział Michael Raduga, założyciel i dyrektor generalny REMspace.

Raduga podkreślił, że otwiera to drzwi do niezliczonych zastosowań komercyjnych, zmieniając sposób, w jaki myślimy o komunikacji i interakcji w świecie snów. „Dlatego wierzymy, że sen REM i powiązane z nim zjawiska, takie jak świadome sny, staną się kolejną dużą branżą po AI” - zapewnia.

Czytaj więcej Biznes Ludzie Startupy Walczą z chrapaniem i wirusami. Polska technologia może być skuteczna Białostocki start-up, który opracował wynalazek służący do leczenia w warunkach domowych objawów chrapania oraz rozwija nową generację urządzenia do analizy snu, szykuje się w tym roku do giełdowego debiutu.

Do 2025 roku firma wypuści LucidMe PRO — pierwsze na świecie urządzenie, które połączy funkcje LucidMe z polisomnografem. Pomoże to śledzić EEG, EOG i EMG za pomocą aplikacji mobilnej i dokładnie zobaczyć wszystkie fazy snu.

REMspace zakłada, że komunikacja poprzez sen REM będzie kolejnym przełomowym postępem po sztucznej inteligencji, gotowym zrewolucjonizować cywilizację. Firma utrzymuje, że sen REM pozwala ludziom zanurzyć się w pełni rozwiniętej rzeczywistości, w której mogą widzieć, słyszeć, dotykać, wąchać, smakować, doświadczać przyjemności i bólu, a nawet zmieniać swoje ciało i płeć. W przeciwieństwie do rzeczywistości fizycznej, faza REM jest wolna od ograniczeń i reguł.