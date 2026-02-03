AI z kosmosu. Elon Musk sięga po miliardy i łączy imperium

Elon Musk przyznał, że jednym z głównych powodów połączenia SpaceX z jego startupem zajmującym się sztuczną inteligencją, xAI, jest możliwość skuteczniejszej budowy „orbitalnych centrów danych”. To jednak wizja odległej przyszłości. Dziś xAI ma znacznie pilniejszą potrzebę: gotówkę.

Dlaczego Musk łączy SpaceX z xAI

We wpisie na blogu Musk poinformował, że „w ciągu 2–3 lat najtańszym sposobem generowania mocy obliczeniowej dla AI będzie przestrzeń kosmiczna”. Tymczasem xAI potrzebuje ogromnych środków na rozbudowę infrastruktury, próbując dogonić Google, OpenAI i Anthropic na dynamicznie rosnącym rynku generatywnej AI.

SpaceX, które – według doniesień – planuje wejście na giełdę jeszcze w tym roku w potencjalnie rekordowym IPO, może być dla Muska najprostszą drogą do pozyskania kapitału. Jak podaje Reuters, spółka chce zebrać nawet 50 mld dol. przy wycenie sięgającej 1,5 bln dol.

Motorem wzrostu SpaceX pozostaje Starlink, satelitarny internet firmy, który ma dziś ok. 9 tys. satelitów na orbicie i ok. 9 mln klientów. Niedawno Federalna Komisja Łączności (FCC) wydała zgodę na umieszczenie kolejnych 7,5 tys. satelitów. SpaceX zdominował też lukratywny rynek wystrzeliwania satelitów na orbitę dzięki rakietom wielokrotnego użytku.