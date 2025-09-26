Reklama

Elon Musk oskarża rywala o „kradzież” pracowników i kodu. Brutalna walka o AI

Firma xAI naleząca do najbogatszego człowieka na świecie pozwała OpenAI, zarzucając konkurentowi w dziedzinie sztucznej inteligencji kradzież tajemnic handlowych poprzez podkupywanie pracowników i wyciąganie informacji o chatbocie Grok.

Aktualizacja: 26.09.2025 19:57 Publikacja: 26.09.2025 11:43

Elon Musk toczy bezwzględną walkę o przyszłościowy rynek sztucznej inteligencji. Tu nie ma miejsca na pokojowe gestyPadają mocne oskarżenia

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Start-up sztucznej inteligencji Elona Muska, xAI, oskarżył konkurencyjne OpenAI o kradzież tajemnic handlowych. To najnowszy element prawnej wojny Muska z jego byłym partnerem biznesowym Samem Altmanem (razem zakładali OpenAI, ale Musk się wycofał z projektu).

W pozwie złożonym w federalnym sądzie w Kalifornii xAI zarzuca OpenAI stosowanie „głęboko niepokojącego wzorca” polegającego na podkupywaniu byłych pracowników xAI, aby uzyskać dostęp do tajemnic handlowych związanych z chatbotem Grok. Firma twierdzi, że OpenAI próbuje zdobyć nieuczciwą przewagę w wyścigu o rozwój technologii AI.

Zarzuty wobec OpenAI: nieuczciwa rekrutacja i wyciek kodu źródłowego

„OpenAI celowo rekrutuje osoby posiadające wiedzę na temat kluczowych technologii i planów biznesowych xAI, w tym kodu źródłowego i przewag operacyjnych w zakresie uruchamiania centrów danych, a następnie nakłania tych pracowników do łamania umów poufności i innych zobowiązań wobec xAI nielegalnymi metodami” – czytamy w pozwie.

Jak pisze „The Guardian”, Musk i xAI w ostatnich latach złożyli wiele pozwów przeciwko OpenAI, co wpisuje się w długoletni spór między Altmanem a Muskiem. Relacje obu stron stały się coraz bardziej wrogie w miarę, jak Altman i OpenAI zyskiwali potężną pozycję w branży po premierze rewolucyjnego modelu ChatGPT, a Musk wcześniej próbował zablokować plany start-upu dotyczące przekształcenia się w firmę nastawioną na zysk.

Sam Altman, szef OpenAI, prowadzi firmę w kierunku integracji sztucznej inteligencji ze światem fizy
Teraz xAI twierdzi, że odkryło kampanię mającą na celu osłabienie firmy podczas dochodzenia w sprawie kradzieży tajemnic handlowych przez byłego inżyniera Xuechena Li. Został on oskarżony o przeniesienie poufnych informacji do OpenAI w odrębnym pozwie. Według skargi OpenAI zatrudniło nie tylko Li, ale także byłego inżyniera firmy Jimmy’ego Fraiture’a oraz niewskazanego z nazwiska dyrektora finansowego, aby zdobyć tajemnice handlowe xAI.

W pozwie znalazł się także zrzut ekranu e-maila wysłanego w lipcu przez prawnika Muska i xAI, Alexa Spiro, do byłego menedżera xAI. Spiro oskarżył go o złamanie zobowiązań poufności. Pracownik, którego nazwisko zamazano w dokumencie, odpowiedział w sposób wyjątkowo wulgarny – podaje „The Guardian”.

Wojna założycieli OpenAI. Mocne oskarżenia miliarderów

Zanim Musk stał się prawnym przeciwnikiem OpenAI, współtworzył firmę z Altmanem w 2015 r., a następnie odszedł w 2018 r. po nieudanej próbie przejęcia kontroli. Musk oskarżył Altmana o złamanie „umowy założycielskiej”, zgodnie z którą OpenAI miało działać dla dobra ludzkości. Twierdzi, że zwrot ku partnerstwu z Microsoftem i nastawieniu na zysk stoi w sprzeczności z tymi zasadami. OpenAI i Altman odpowiadają, że Musk wcześniej popierał model for-profit i teraz działa z zazdrości.

Musk, który sam uwikłany jest w liczne procesy sądowe, zarówno jako powód, jak i pozwany, pozwał także w ubiegłym miesiącu OpenAI i Apple, zarzucając im praktyki antykonkurencyjne oraz faworyzowanie ChatGPT w sklepie z aplikacjami Apple. W pozwie stwierdzono, że rywale Muska „spiskowali, by zmonopolizować rynki smartfonów i generatywnych chatbotów AI”.

Altman w odpowiedzi napisał na platformie X (należącej do Muska): „To zdumiewające oskarżenie, biorąc pod uwagę, co słyszałem o tym, jak Elon manipuluje X, by działało na korzyść jego firm, a na szkodę konkurentów i osób, których nie lubi”.

Nowy pozew xAI wpisuje się w zaciętą walkę o talenty AI w Dolinie Krzemowej i zdobywanie udziałów w wartym grube miliardy dolarów, gwałtownie rosnącym rynku. Firmy takie jak Meta wydają ogromne sumy na rekrutację badaczy i menedżerów AI, licząc, że da im to przewagę w wyścigu o stworzenie coraz bardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Źródło: rp.pl

Osoby Technologie Sztuczna Inteligencja Elon Musk Pozew Sam Altman OpenAI

/
