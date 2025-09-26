Elon Musk oskarża rywala o „kradzież” pracowników i kodu. Brutalna walka o AI

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zarzuty Elon Musk stawia OpenAI w kwestii kradzieży tajemnic handlowych?

W jaki sposób xAI oskarża OpenAI o nieuczciwe praktyki rekrutacyjne?

Jakie znaczenie ma długoletni konflikt między Elonem Muskiem a Samem Altmanem?

Start-up sztucznej inteligencji Elona Muska, xAI, oskarżył konkurencyjne OpenAI o kradzież tajemnic handlowych. To najnowszy element prawnej wojny Muska z jego byłym partnerem biznesowym Samem Altmanem (razem zakładali OpenAI, ale Musk się wycofał z projektu).

Reklama Reklama

W pozwie złożonym w federalnym sądzie w Kalifornii xAI zarzuca OpenAI stosowanie „głęboko niepokojącego wzorca” polegającego na podkupywaniu byłych pracowników xAI, aby uzyskać dostęp do tajemnic handlowych związanych z chatbotem Grok. Firma twierdzi, że OpenAI próbuje zdobyć nieuczciwą przewagę w wyścigu o rozwój technologii AI.

Zarzuty wobec OpenAI: nieuczciwa rekrutacja i wyciek kodu źródłowego

„OpenAI celowo rekrutuje osoby posiadające wiedzę na temat kluczowych technologii i planów biznesowych xAI, w tym kodu źródłowego i przewag operacyjnych w zakresie uruchamiania centrów danych, a następnie nakłania tych pracowników do łamania umów poufności i innych zobowiązań wobec xAI nielegalnymi metodami” – czytamy w pozwie.

Jak pisze „The Guardian”, Musk i xAI w ostatnich latach złożyli wiele pozwów przeciwko OpenAI, co wpisuje się w długoletni spór między Altmanem a Muskiem. Relacje obu stron stały się coraz bardziej wrogie w miarę, jak Altman i OpenAI zyskiwali potężną pozycję w branży po premierze rewolucyjnego modelu ChatGPT, a Musk wcześniej próbował zablokować plany start-upu dotyczące przekształcenia się w firmę nastawioną na zysk.