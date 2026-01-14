Brin i Page gonią Muska. Założyciele Google korzystają z rekordowej wyceny koncernu

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wydarzenia przyczyniły się do wzrostu majątku Sergeya Brina?

Jak zmieniły się pozycje najbogatszych ludzi na świecie według rankingu "Forbesa"?

Dlaczego Sergey Brin i Larry Page przenoszą biznesy z Kalifornii?

Sergey Brin wyprzedził Jeffa Bezosa, ustępując w rankingu majątków już tylko Elonowi Muskowi i swojemu wspólnikowi, Larry’emu Page’owi. Stało się tak z uwagi na wycenę koncernu Alphabet – amerykański gigant, spółka-matka Google’a, dołączył do elitarnego klubu spółek o kapitalizacji przekraczającej 4 bln dol. Tym samym gigant z Mountain View stanął w jednym szeregu z takimi potęgami jak Nvidia, Microsoft i Apple.

Reklama Reklama

Koniec „ery mobilnej”

To, co stało się na amerykańskiej giełdzie, miało bezpośrednie przełożenie na rankingi najzamożniejszych ludzi świata. Sergey Brin, kontrolujący blisko 6 proc. akcji koncernu, oficjalnie został trzecią najbogatszą osobą na globie według zestawienia „Forbesa”. Jego awans, kosztem założyciela Amazonu Jeffa Bezosa oraz twórcy Oracle Larry’ego Ellisona, jest odzwierciedleniem spektakularnej kondycji giełdowej Alphabet. Notowania spółki wzrosły w 2025 r. o imponujące 65 proc., dokładając kolejne 6 proc. zysku w pierwszych tygodniach tego roku Jego partner biznesowy i współzałożyciel Google'a Larry Page ma tylko minimalnie więcej akcji od Brina (obaj kontrolują ok. 51 proc. głosów).

Kluczowym impulsem dla ostatnich wzrostów, które wywindowały majątek obu miliarderów, stało się ogłoszenie strategicznego partnerstwa z Apple. Producent iPhone’ów potwierdził w poniedziałek, że to właśnie modele Gemini od Google’a będą zasilać przyszłe funkcje pakietu Apple Intelligence oraz nową, bardziej spersonalizowaną wersję asystenta Siri. Dla inwestorów ta wieloletnia współpraca stanowi ostateczne potwierdzenie technologicznej dominacji Alphabet w sektorze generatywnej sztucznej inteligencji. Co ciekawe, kapitalizacja rynkowa Alphabet po raz pierwszy od 2019 r. przewyższyła wartość rynkową Apple. Analitycy rynkowi interpretują tę zmianę warty jako symboliczny koniec „ery mobilnej”, zdominowanej przez sprzęt Apple, i wejście w „erę inteligencji”, gdzie kluczową walutą są możliwości algorytmów AI.