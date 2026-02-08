Pół miliona dolarów za jeden post? Tak Big Tech kupuje miłość do AI

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podejmują firmy technologiczne, aby zdobyć dominację w marketingu sztucznej inteligencji?

Dlaczego influencerzy wykazują opór wobec promowania AI?

Jaka jest popularność poszczególnych chatbotów?

Ruszyła walka o atencję w sieci i koncerny pokazują, że – aby przekonać internautów do swoich chatbotów – są w stanie zrobić wiele. Strumień pieniędzy płynie do influencerów. Co ciekawe, mimo ogromnych budżetów, w świecie internetowych twórców narasta opór. Dla wielu promowanie AI staje się „toksyczne”.

Karkołomne zadanie dla Microsoftu

Rynek generatywnej sztucznej inteligencji przestał być wyłącznie domeną inżynierów, a stał się areną brutalnej walki marketingowej. Jak wynika z najnowszego raportu CNBC, Google i Microsoft potrafią zaoferować popularnym twórcom mediów społecznościowych szokująco wysokie kontrakty – te opiewają nawet na pół miliona dolarów. Cel jest prosty: sprawić, by Copilot czy Gemini stały się elementem codzienności milionów użytkowników, tak jak stało się to w przypadku ChatGPT.

Skala inwestycji poraża, a wydatki na reklamę cyfrową związaną z aplikacjami AI w samym II kwartale 2025 r. przekroczyły poziom 200 mln dol. To rok do roku oznacza ponad dwukrotny wzrost. Skok pokazuje desperację firm, które – choć dysponują potężną technologią – wciąż gonią rynkowego lidera, czyli OpenAI.

Szczególnie interesująca jest strategia Microsoftu. Gigant z Redmond otwarcie przyznaje, że w obszarze konsumenckiej sztucznej inteligencji występuje jako „marka-challenger”. Yusuf Mehdi, dyrektor ds. marketingu produktów konsumenckich w Microsofcie, przyznał, iż firma „dopiero buduje swoją pozycję”. Aby skrócić dystans do konkurencji, korporacja postawiła na influencer marketing z najwyższej półki. I tak twarzą Copilota została m.in. Alix Earle, megagwiazda mediów społecznościowych, której zasięgi na Instagramie i TikToku sięgają 12,6 mln obserwujących. Earle w ramach kampanii publikowała materiały, w których pytała chatbota o porady dotyczące pielęgnacji skóry. Efekt? Ponad 15 mln wyświetleń pod hashtagiem #copilotpartner. Statystyki jednak są nieubłagane – Copilot przyciąga obecnie około 150 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, gdy np. z Gemini – 750 mln, a ChatGPT – 800 mln tygodniowo.