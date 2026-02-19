Chaos i „chiński” robot zamiast przełomu. Bill Gates wycofał się z kluczowego szczytu AI

Bill Gates zrezygnował z udziału w indyjskim AI Impact Summit w New Delhi na kilka godzin przed planowanym wystąpieniem inauguracyjnym w czwartek, co stanowi kolejny cios dla wydarzenia, które już wcześniej było krytykowane za chaos organizacyjny, kontrowersję wokół robota oraz paraliż komunikacyjny w mieście.

Gates i Huang rezygnują – cios dla ambicji Indii

Nieobecność Gatesa – a także wcześniejsze odwołanie przyjazdu przez prezesa Nvidii Jensena Huanga – pogłębiły trudny start szczytu reklamowanego jako pierwsze duże forum sztucznej inteligencji w Globalnym Południu. Indie chciały w ten sposób umocnić swoją pozycję jako ważny głos w globalnym zarządzaniu AI.

Fundacja Gatesa poinformowała, że miliarder nie wygłosi przemówienia, „aby skupić uwagę na kluczowych priorytetach szczytu AI”. Jeszcze kilka dni wcześniej zaprzeczano doniesieniom o jego nieobecności – informuje agencja Reuters.

Premier Narendra Modi podczas inauguracji – wspólnie z Emmanuelem Macronem, szefem Google Sundarem Pichaiem, dyrektorem generalnym OpenAI Samem Altmanem oraz CEO Anthropica Dario Amodei – apelował o większą ochronę dzieci w przestrzeni AI.