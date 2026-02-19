Reklama

Chaos i „chiński” robot zamiast przełomu. Bill Gates wycofał się z kluczowego szczytu AI

Chaos komunikacyjny, organizacyjne wpadki i skandale przyćmiły deklaracje wielomiliardowych inwestycji. Rezygnacja Billa Gatesa z wystąpienia na AI Impact Summit pogłębiła kryzys wokół wydarzenia, które miało być pokazem ambicji Indii w globalnym rozwoju sztucznej inteligencji.

Publikacja: 19.02.2026 11:59

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Bill Gates zrezygnował z udziału w indyjskim AI Impact Summit w New Delhi na kilka godzin przed planowanym wystąpieniem inauguracyjnym w czwartek, co stanowi kolejny cios dla wydarzenia, które już wcześniej było krytykowane za chaos organizacyjny, kontrowersję wokół robota oraz paraliż komunikacyjny w mieście.

Gates i Huang rezygnują – cios dla ambicji Indii

Nieobecność Gatesa – a także wcześniejsze odwołanie przyjazdu przez prezesa Nvidii Jensena Huanga – pogłębiły trudny start szczytu reklamowanego jako pierwsze duże forum sztucznej inteligencji w Globalnym Południu. Indie chciały w ten sposób umocnić swoją pozycję jako ważny głos w globalnym zarządzaniu AI.

Fundacja Gatesa poinformowała, że miliarder nie wygłosi przemówienia, „aby skupić uwagę na kluczowych priorytetach szczytu AI”. Jeszcze kilka dni wcześniej zaprzeczano doniesieniom o jego nieobecności – informuje agencja Reuters.

Premier Narendra Modi podczas inauguracji – wspólnie z Emmanuelem Macronem, szefem Google Sundarem Pichaiem, dyrektorem generalnym OpenAI Samem Altmanem oraz CEO Anthropica Dario Amodei – apelował o większą ochronę dzieci w przestrzeni AI.

Korki, zamknięte hale i robotyczna wpadka

Wydarzenie, które miało być wizytówką indyjskich ambicji technologicznych, zostało przyćmione przez zamknięcie hal wystawowych, problemy logistyczne i chaos komunikacyjny. Policja wielokrotnie blokowała drogi w 20-milionowym mieście, by umożliwić przejazdy VIP-ów, co wywołało ogromne utrudnienia.

Dodatkowo pojawił się skandal, gdy indyjski uniwersytet zaprezentował komercyjnego robota produkcji chińskiej jako własne osiągnięcie.

Mimo kontrowersji, podczas szczytu zadeklarowano ponad 100 mld dol. inwestycji w projekty AI w Indiach, m.in. przez Adani Group oraz Microsoft. Rząd zapowiada, że łączna wartość zobowiązań może przekroczyć 200 mld dol. w ciągu dwóch lat.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Indie Osoby Bill Gates Technologie Sztuczna Inteligencja
