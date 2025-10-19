Reklama

Będziemy pracować tylko trzy dni w tygodniu. Powód jest jeden

Szefowie firm technologicznych i amerykańscy liderzy biznesu przewidują, że już w niedalekiej przyszłości tydzień pracy może być krótszy. I to nie tylko o jeden, ale nawet o dwa dni. Eksperci ostrzegają jednak przed związanymi z tym zagrożeniami.

Publikacja: 19.10.2025 10:58

Jak zmieni się tydzień pracy przez AI? Szefowie firm technologicznych prognozują

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Wielu czołowych amerykańskich liderów biznesu przewiduje, że wzrost produktywności oferowany przez sztuczną inteligencję może zapoczątkować radykalną zmianę na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych – podaje amerykański Newsweek. Eksperci studzą jednak optymizm związany z perspektywą krótszego tygodnia pracy i ostrzegają przed redukcją miejsc pracy.

Z ostatnich wypowiedzi szefów amerykańskich firm, głównie z branży technologicznej wyłania się obraz zupełnie nowego rodzaju tygodnia pracy. Ich zdaniem może on stać się rzeczywistością dzięki wsparciu sztucznej inteligencji. Mówią o tym między innymi założyciel Microsoftu Bill Gates, szef Nvidii Jensen Huang, dyrektor generalny Zoom Eric Yuan czy były szef globalnej spółki sportowo-rozrywkowej Endeavor Ari Emanuel.

Ten ostatni w niedawnym wywiadzie dla „Financial Times” stwierdził, że dzięki AI średni tydzień pracy może skrócić się nawet do trzech dni, ponieważ technologia przyspiesza codzienne zadania. Wierzy, że pozwoli to pracownikom uzyskać więcej wolnego czasu, który będą mogli wykorzystać w życiu prywatnym.

Czy skutki rozwoju AI przewidzimy spoglądając w przeszłość? „Trwała klasa niższa" to nowy lumpenprol
Globalne Interesy
Złowieszcza prognoza. Ekspansja AI to bezrobocie i narodziny „trwałej klasy niższej”
Podobnego zdania jest dyrektor generalny Zoom, Eric Yuan. We wrześniu w rozmowie z „New York Times”, powiedział, że w miarę przejmowania obowiązków w firmach przez sztuczną inteligencję, od robienia notatek po obsługę klienta, pracownicy będą potrzebni tylko przez kilka dni w tygodniu. „Jeśli AI może poprawić całe nasze życie, to dlaczego musimy pracować pięć dni w tygodniu?” – powiedział.

Cztery, a może nawet tylko dwa dni w biurze. O ile krótszy może być tydzień pracy?

Zdaniem szefów największych firm technologicznych AI może drastycznie odciążyć amerykańskich pracowników i mocno zredukować liczbę godzin spędzanych w pracy.

Dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang w poście na LinkedIn stwierdził, że AI „prawdopodobnie” doprowadzi do czterodniowego tygodnia pracy. Jednak wśród amerykańskich liderów biznesu są też więksi optymiści.

„Każda firma wesprze trzy-, czterodniowy tydzień pracy. Myślę, że to ostatecznie uwolni nasz czas” – uważa dyrektor generalny Zoom Eric Yuan

Z kolei Bill Gates na początku roku w programie Jimmy’ego Fallona zasugerował, że zmiany mogą być jeszcze większe. „Przynosi to ze sobą tak wiele zmian. Wiesz, jakie będą miejsca pracy? Czy powinniśmy pracować tylko dwa lub trzy dni w tygodniu?” – powiedział twórca Microsoftu.

W jaki sposób AI jest wykorzystywana na wojnie w Ukrainie? / zdjęcie ilustracyjne
Technologie
Tak sztuczna inteligencja rewolucjonizuje wojnę w Ukrainie. Nowy wyścig zbrojeń AI
Krótszy tydzień pracy dzięki AI? Eksperci są sceptyczni

Eksperci, a także ludzie związani z biznesem ostrzegają jednak przed zagrożeniami na rynku pracy, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja. Podkreślają, że coraz większa automatyzacja może raczej przynieść skutek w postaci utraty miejsc pracy.

Jak powiedział portalowi Axios Dario Amodei, dyrektor generalny start-upu AI Anthropic, technologia może wyeliminować z rynku połowę wszystkich początkujących pracowników umysłowych w ciągu pięciu lat, powodując skok stopy bezrobocia do poziomu od 10 do 20 proc.

My, jako twórcy tej technologii, mamy obowiązek i powinność być szczerzy co do tego, co nadchodzi. Nie sądzę, by ludzie to dostrzegali” – powiedział.

Nie jest jasne, czy korporacje wykorzystają korzyści płynące z AI, aby umożliwić wszystkim pracownikom krótsze tygodnie pracy. Może to również spowodować znaczne ograniczenie zatrudnienia bez zmniejszania obciążenia pracą” – stwierdziła prof. Yasemin Besen-Cassino, socjolog z Montclair State University w rozmowie z „Newsweekiem”.

W ChatGPT-5 występuje większe ryzyko szkodliwych odpowiedzi, twierdzą naukowcy z CCDH w swoim najnow
Technologie
„Iluzja bezpieczeństwa AI”. Naukowcy ujawniają niepokojące dane o ChatGPT-5

Czterodniowy tydzień pracy. Jakie niesie korzyści?

Czterodniowy tydzień pracy był testowany w wielu krajach na świecie. Badania potwierdzają, że krótszy czas pracy prowadzi do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników.

„Krótsze tygodnie pracy odniosły duży sukces w Europie. W wielu krajach europejskich, gdzie przyjęto krótszy tydzień pracy, zwiększył on produktywność i zmniejszył wypalenie. Wraz z postępem technologicznym korzystne byłoby dla pracowników skrócenie tygodni, pod warunkiem, że ich wynagrodzenie i świadczenia pozostaną takie same” – mówi prof. Yasemin Besen-Cassino, socjolog z Montclair State University.

„W przypadku pracowników stwierdziliśmy poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, lepsze zdrowie psychiczne (w tym zmniejszenie stresu, wypalenia, lęku i bezsenności), wyższą satysfakcję z pracy i lepszą wydajność — zgłaszaną zarówno przez pracowników, jak i ich przełożonych. W przypadku organizacji nasze ustalenia pokazują wzrost produktywności na poziomie zbiorowym, a także poprawę przychodów i zysków” – powiedziała „Newsweekowi” prof. Rita Fontinha z Henley Business School, która prowadziła badania testujące czterodniowy tydzień pracy.

Źródło: rp.pl

Sztuczna Inteligencja Praca Rynek pracy AI

