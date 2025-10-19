Będziemy pracować tylko trzy dni w tygodniu. Powód jest jeden

Z tego artykułu dowiesz się: Jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na długość tygodnia pracy?

Jakie prognozy dotyczące tygodnia pracy przedstawiają liderzy gigantów technologicznych?

Jakie są potencjalne zagrożenia związane z automatyzacją rynku pracy?

Jakie są wnioski z testów czterodniowego tygodnia pracy przeprowadzonych w Europie?

Wielu czołowych amerykańskich liderów biznesu przewiduje, że wzrost produktywności oferowany przez sztuczną inteligencję może zapoczątkować radykalną zmianę na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych – podaje amerykański Newsweek. Eksperci studzą jednak optymizm związany z perspektywą krótszego tygodnia pracy i ostrzegają przed redukcją miejsc pracy.

Reklama Reklama

Wpływ AI na tydzień pracy. Prognozy szefów amerykańskich gigantów

Z ostatnich wypowiedzi szefów amerykańskich firm, głównie z branży technologicznej wyłania się obraz zupełnie nowego rodzaju tygodnia pracy. Ich zdaniem może on stać się rzeczywistością dzięki wsparciu sztucznej inteligencji. Mówią o tym między innymi założyciel Microsoftu Bill Gates, szef Nvidii Jensen Huang, dyrektor generalny Zoom Eric Yuan czy były szef globalnej spółki sportowo-rozrywkowej Endeavor Ari Emanuel.

Ten ostatni w niedawnym wywiadzie dla „Financial Times” stwierdził, że dzięki AI średni tydzień pracy może skrócić się nawet do trzech dni, ponieważ technologia przyspiesza codzienne zadania. Wierzy, że pozwoli to pracownikom uzyskać więcej wolnego czasu, który będą mogli wykorzystać w życiu prywatnym.