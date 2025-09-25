Macrohard „zabójcą” Microsoftu? Elon Musk rzuca wyzwanie Billowi Gatesowi

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne założenia projektu Macrohard Elona Muska?

Specjalizująca się w sztucznej inteligencji xAI ogłosiła start ambitnego projektu – Macrohard. Przedsięwzięcie, za którym stoi Elon Musk, zakłada zastępowanie programistów zaawansowaną technologią AI. Nie jest tajemnicą, że firma programistyczna kontrowersyjnego miliardera, w całości oparta na sztucznej inteligencji, ma stanowić bezpośrednią konkurencję dla Microsoftu.

Przewrotna nazwa to dopiero początek.

Czym jest Macrohard?

Należąca do Muska firma xAI rozpoczęła intensywną kampanię rekrutacyjną do swojego najnowszego przedsięwzięcia. Chodzi o projekt Macrohard. Nazwa, będąca zabawną inwersją marki Microsoft, doskonale oddaje ambicje projektu. Musk chce stworzyć biznes oparty na produkcji software’u, ale w całości zarządzany przez sztuczną inteligencję. Rękawicę rzuca Billowi Gatesowi. Jego koncern Microsoft to dziś potentat m.in. w zakresie systemów operacyjnych (Windows). Czy giganta z Redmond powinien się obawiać?

Informację o naborze do nowego zespołu na platformie X ogłosił współzałożyciel xAI – Yuhuai Wu. Poszukiwani są specjaliści, którzy zajmą się budową „agentów sterowania komputerem”. Mają oni jednocześnie pracować nad rozwojem Macrohard oraz nadchodzącego modelu językowego Grok 5. Sam Musk nagłośnił rekrutację, publikując post do swoich 200 mln obserwujących. „Pomóż zbudować Macrohard, firmę rozwijającą oprogramowanie AI!” – napisał.