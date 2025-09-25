Reklama

Macrohard „zabójcą” Microsoftu? Elon Musk rzuca wyzwanie Billowi Gatesowi

Najbogatszy człowiek świata nie zwalnia tempa – jego firma xAI ogłosiła projekt Macrohard, którego celem jest tworzenie oprogramowania całkowicie rozwijanego przez sztuczną inteligencję. Ma to być bezpośrednia konkurencja dla Microsoftu.

Publikacja: 25.09.2025 13:07

Elon Musk wziął teraz na celownik firmę założoną przez Billa Gatesa

Foto: Bloomberg

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne założenia projektu Macrohard Elona Muska?
  • Dlaczego Macrohard może stanowić konkurencję dla Microsoft?
  • Kiedy planowane jest ukończenie projektu Macrohard i modelu Grok 5?

Specjalizująca się w sztucznej inteligencji xAI ogłosiła start ambitnego projektu – Macrohard. Przedsięwzięcie, za którym stoi Elon Musk, zakłada zastępowanie programistów zaawansowaną technologią AI. Nie jest tajemnicą, że firma programistyczna kontrowersyjnego miliardera, w całości oparta na sztucznej inteligencji, ma stanowić bezpośrednią konkurencję dla Microsoftu.

Przewrotna nazwa to dopiero początek.

Czym jest Macrohard?

Należąca do Muska firma xAI rozpoczęła intensywną kampanię rekrutacyjną do swojego najnowszego przedsięwzięcia. Chodzi o projekt Macrohard. Nazwa, będąca zabawną inwersją marki Microsoft, doskonale oddaje ambicje projektu. Musk chce stworzyć biznes oparty na produkcji software’u, ale w całości zarządzany przez sztuczną inteligencję. Rękawicę rzuca Billowi Gatesowi. Jego koncern Microsoft to dziś potentat m.in. w zakresie systemów operacyjnych (Windows). Czy giganta z Redmond powinien się obawiać?

Informację o naborze do nowego zespołu na platformie X ogłosił współzałożyciel xAI – Yuhuai Wu. Poszukiwani są specjaliści, którzy zajmą się budową „agentów sterowania komputerem”. Mają oni jednocześnie pracować nad rozwojem Macrohard oraz nadchodzącego modelu językowego Grok 5. Sam Musk nagłośnił rekrutację, publikując post do swoich 200 mln obserwujących. „Pomóż zbudować Macrohard, firmę rozwijającą oprogramowanie AI!” – napisał.

Wizja miliardera opiera się na przekonaniu, że firmy takie jak Microsoft, które nie produkują fizycznego sprzętu, mogą zostać w całości zreplikowane przez zaawansowaną sztuczną inteligencję.

Czytaj więcej

Chatgpt podgryzany jest przez inne boty AI. I traci przewagę
Globalne Interesy
Koniec dominacji ChatGPT? Eksperci wytypowali nowego króla AI

Podczas niedawnego spotkania z pracownikami Musk przedstawił swoją wizję rozwoju xAI, firmy wycenianej obecnie na 120 mld dol. Jej misją ma być tworzenie systemów AI, które będą „maksymalnie poszukujące prawdy”. W tym kontekście Macrohard ma funkcjonować jako zbiór współpracujących ze sobą agentów AI, zoptymalizowanych pod kątem „maksymalnej produktywności i efektywności”.

Czy Microsoft powinien bać się xAI?

Harmonogram prac jest niezwykle napięty. Według Yuhuai Wu, zarówno Macrohard, jak i model Grok 5 mają być gotowe do końca br. Zbiega się to z zapowiedzią Muska o rozpoczęciu trenowania Grok 5 „już we wrześniu”. Miliarder sugerował nawet, że model ten może osiągnąć poziom sztucznej inteligencji ogólnej (AGI). Potencjał xAI już teraz jest widoczny – poprzednik, Grok 4, osiągnął najwyższe wyniki w wymagających testach AI, w tym 15,9 proc. w teście ARC-AGI-2 mierzącym zdolność abstrakcyjnego rozumowania. Niezbędną moc obliczeniową zapewnia superkomputer Colossus, wyposażony w ponad 100 tys. procesorów graficznych Nvidii. Ale – mimo technologicznego zaawansowania i śmiałych planów – rzucenie wyzwania innemu technologicznemu miliarderowi to zadanie niezwykle trudne. Koncern Gatesa generuje setki miliardów dolarów przychodów z produktów takich jak Windows i pakiet Office, a jednocześnie dynamicznie wzmacnia swoją pozycję w dziedzinie AI. Strategiczne partnerstwo z OpenAI oraz szerokie wdrożenie asystenta Copilot dają firmie ogromną przewagę.

Czytaj więcej

Wśród analityków głośno mówi się już o „śmierci oprogramowania”. Winnym ma być AI
Globalne Interesy
Sztuczna inteligencja niszczy własnych twórców? Dolina Krzemowa w panice

Statystyki mówią same za siebie: Microsoft jest liderem w 62 proc. nowych projektów z zakresu generatywnej AI w przedsiębiorstwach i kontroluje 45 proc. rynku „zaangażowania” w chmurę AI (co nawet przewyższa, i to znacząco, jego ogólny udział w rynku chmurowym).

Czy zatem Macrohard ma szansę być czymś więcej niż tylko charakterystyczną dla lubiącego kontrowersje Muska prowokacją?

Źródło: rp.pl

Osoby Bill Gates Technologie Sztuczna Inteligencja Firmy Microsoft Elon Musk xAI

