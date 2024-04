Wielki protest gwiazd muzyki przeciw sztucznej inteligencji. „Może ich zastąpić"

Muzycy protestowali przeciw syntezatorom i samplom

Dotychczasowe generatory muzyki AI wydawały się dość prymitywne nawet w ostatnich latach choćby Riffusion, MusicLM firmy Google i Stable Audio firmy Stability AI. Dotąd nie widać było jeszcze modelu sztucznej inteligencji, który byłby w stanie generować na żądanie doskonałą, w pełni skomponowaną muzykę wysokiej jakości, choć jest to już możliwe w przypadku tekstów, obrazów czy filmów. Jednak jakość wyników modeli syntezy muzyki stale się poprawia, co powoduje nowe zagrożenia. Sztuczna inteligencja generuje obecnie muzykę o jakości płyty CD na podstawie tekstu i szybko się rozwija.

Czytaj więcej Technologie Elvis wraca z koncertami „na żywo". Sztuczna inteligencja masowo ożywia gwiazdy Systemy sztucznej inteligencji, a także wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz projektory holograficzne mają sprawić, że jeszcze w tym roku fani Elvisa Presleya będą mogli go zobaczyć podczas koncertu „na żywo”.

Branżowe magazyny zauważają, że od dawna innowacje technologiczne budziły zaniepokojenie artystów. Na przykład wprowadzenie syntezatorów w latach 60. i 70. XX wieku oraz pojawienie się cyfrowego samplowania w latach 80. spotkały się z krytyką i strachem części społeczności muzycznej, ale przemysł muzyczny w końcu się do nich dostosował. Nie wiadomo jednak, jak będzie tym razem, ponieważ algorytmy jeśli nadal będą się tak rozwijały po prostu mogą zastąpić muzyków. Dlatego ARA chce o tym głośno powiedzieć już teraz.

Dlaczego artyści protestują przeciw AI

Sygnatariusze listu otwartego twierdzą, że uznają potencjał sztucznej inteligencji do rozwijania ludzkiej kreatywności, jeśli jest ona wykorzystywana w sposób odpowiedzialny, ale twierdzą również, że zastąpienie artystów generatywną sztuczną inteligencją znacznie zmniejszyłoby pulę opłat licencyjnych wypłacanych artystom, co mogłoby być katastrofą dla wielu twórców. Dodatkowo obniży wartość ich pracy.

Już dzięki algorytmom stworzono takie treści jak Elvis Presley śpiewający "Baby Got Back" jak i wiele innych. Sami artyści po pierwszym odsłuchaniu mieli problem z odróżnieniem, choć ich głos był wygenerowany sztucznie.

Głośny był przykład "Heart on My Sleeve", piosenki zawierającej wokale stworzone przez sztuczną inteligencję, rzekomo należące do Drake’a i Weeknda. Utwór został wycofany z serwisów streamingowych po tym, jak Universal Music Group, wytwórnia płytowa obu artystów, skrytykowała go za treści naruszające prawa autorskie utworzone za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji. Jednak słuchacze nadal mogą go usłyszeć na YouTube.