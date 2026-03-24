Szef Nvidii ogłasza przełom w AI. Burza wśród naukowców

Jensen Huang, szef firmy Nvidia, zadeklarował wprost: osiągnęliśmy już ogólną sztuczną inteligencję (AGI). Jego zdaniem obecne systemy są w stanie stworzyć i poprowadzić biznes wart miliard dolarów. Wypowiedź ta wzbudziła falę kontrowersji.

Publikacja: 24.03.2026 11:16

Słowa Jensena Huanga, szefa Nvidii, na temat AGI wywołały duże kontrowersje

Słowa Jensena Huanga, szefa Nvidii, na temat AGI wywołały duże kontrowersje

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie stanowisko przyjął szef Nvidii wobec ogólnej sztucznej inteligencji (AGI)?
  • Dlaczego deklaracja o osiągnięciu AGI budzi szerokie kontrowersje?
  • Jakie argumenty przedstawia środowisko naukowe wobec twierdzeń Jensena Huanga?

„Myślę, że to już mamy. Myślę, że osiągnęliśmy AGI” – te słowa Jensena Huanga, wypowiedziane właśnie w popularnym podcaście Lexa Fridmana, wywołały lawinę komentarzy, nie tylko w Dolinie Krzemowej. Deklaracja szefa firmy produkującej chipy AI, której kapitalizacja rynkowa oscyluje wokół 4 bln dol., to jedno z najmocniejszych publicznych twierdzeń sugerujących, że technologiczny Święty Graal, jakim jest tzw. ogólna sztuczna inteligencja, przestał być jedynie wizją z filmów science fiction.

AI stworzy miliardowy biznes

AGI w klasycznym rozumieniu oznacza system potrafiący uczyć się, rozumować i wykonywać dowolne zadania intelektualne na poziomie zbliżonym do ludzkiego – bez potrzeby tworzenia osobnych modeli do każdej nowej dziedziny. Huang uważa, że obecne algorytmy zbliżają się do tego poziomu. Jako dowód podaje scenariusz, w którym autonomiczny agent AI jest w stanie wymyślić, zaprogramować i rozwinąć popularną usługę internetową, która wygeneruje miliard dolarów przychodu. I to przy minimalnym udziale człowieka. To zwiastuje potężną zmianę paradygmatu: przejście od traktowania AI jako narzędzia wspierającego, do postrzegania jej jako w pełni autonomicznego operatora.

Stanowisko prezesa Nvidii budzi jednak ogromne kontrowersje. Przedstawiciele świata nauki wskazują, że technologiczni giganci naginają definicje do własnych celów biznesowych.

Jeszcze podczas nowojorskiego DealBook Summit w 2024 r. Huang definiował AGI jako oprogramowanie zdolne do zdania testów naśladujących standardową ludzką inteligencję, przewidując, że próg ten zostanie przekroczony w ciągu pięciu lat. Obecna zmiana retoryki wydaje się ściśle powiązana z rynkowymi nowościami. Znaczna część rozmowy z Fridmanem dotyczyła bowiem OpenClaw – frameworku agentowej sztucznej inteligencji open source, który zadebiutował w listopadzie ub. r., oraz jego korporacyjnego odpowiednika NemoClaw, zaprezentowanego niedawno przez Nvidię.

Nauka sceptyczna wobec AGI

Krytycy zwracają uwagę, że szef Nvidii sprytnie redefiniuje pojęcie AGI. Zgadza się z tym, że sto tysięcy agentów AI nie miałoby żadnych szans na zbudowanie i utrzymanie tak złożonej instytucjonalnie firmy jak Nvidia. Zamiast tego wskazuje na wizję aplikacji generującej miliardowe przychody. Fakty są jednak takie, że żadna duża organizacja naukowa ani regulator rynku nie potwierdził dotąd pojawienia się AGI. Wielu badaczy uważa, że współczesne systemy wciąż borykają się z fundamentalnymi problemami dotyczącymi niezawodności, długofalowego planowania oraz rozumienia otaczającej nas rzeczywistości. W niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Aleksandra Przegalińska, filozofka, ekspertka nowych technologii, sztucznej inteligencji i robotyki (badaczka na MIT i Harvardzie, profesorka Akademii Leona Koźmińskiego) przyznała wprost, że terminy takie jak generalna inteligencja czy superinteligencja straciły już swoje znaczenie operacyjne. – Jesteśmy w paradoksalnej sytuacji, w której model potrafi wygenerować niesamowity raport analityczny, a chwilę później wyłożyć się na kompletnie głupim pytaniu – podkreśla.

Zauważa jednocześnie, że dopóki „sztuczna inteligencja nie zyska ciała fizycznego – a co za tym idzie pewnej fizycznej intuicji oraz zdolności odczuwania oporu środowiska – stworzenie prawdziwej superinteligencji będzie zadaniem niezwykle trudnym”

Wypowiedź Huanga zdążyła jednak wywołać spore poruszenie. W Polsce błyskawicznie internauci zaczęli wyszukiwać sformułowanie „AGI”. Wedle Google Trends to najmocniej zyskujące hasło w popularnej wyszukiwarce w ciągu ostatnich 24 godzin (w kategorii technologie).

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends.

