Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podejmuje OpenAI w odpowiedzi na wyzwania rozwoju sztucznej inteligencji?

Czym w Fundacji OpenAI zajmie się Wojciech Zaremba?

Jakie problemy społeczne i badawcze wiążą się z rozwojem AI?

Rozwój sztucznej inteligencji to nie tylko bezprecedensowe szanse, ale i ogromne ryzyko dla ludzkości. Jak widać, zagrożenia dostrzegł Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI. Choć wcześniej wielokrotnie powtarzał, że żadna firma nie poradzi sobie w pojedynkę z problemami, które generuje nowa technologia, a powstrzymanie negatywnych skutków AI wymaga szerokiej reakcji, zdecydował się na działanie. OpenAI wyłoży gigantyczne pieniądze na ten cel.

25 mld dol. na walkę z „efektem AI”

Łagodzenie wyzwań i zagrożeń, które nieuchronnie niesie ze sobą coraz bardziej zaawansowana technologia, to zadanie, które weźmie na siebie wybitny polski inżynier, współzałożyciel OpenAI. Wojciech Zaremba obejmie bowiem nowo utworzone stanowisko szefa do spraw odporności na sztuczną inteligencję (Head of AI Resilience). Nasz rodak ma skupić się na najpoważniejszych konsekwencjach rozwoju algorytmów, a fundacja wspierana potężnymi dotacjami firmy będzie wspierać badania w dziedzinie nauk przyrodniczych i zdrowia, łagodzenie wpływu AI na miejsca pracy i gospodarkę oraz na kwestiach zdrowia psychicznego, szczególnie wśród dzieci. Jeszcze w br. do fundacji OpenAI trafi co najmniej miliard dolarów. To jednak zaledwie pierwsza transza gigantycznego pakietu wsparcia, opiewającego łącznie na 25 mld dol.

Ten ruch oznacza istotny zwrot, bowiem po utworzeniu w 2019 r. komercyjnej spółki zależnej, charytatywna aktywność OpenAI uległa gwałtownemu załamaniu. Wydatki mocno stopniały: w 2024 r. organizacja przekazała w formie dotacji jedynie skromne 7,6 mln dol., przy zaledwie nieco ponad 4 tys. do. wpływów z darowizn. Teraz fundacja szybko trafia do grona jednej z najlepiej finansowanych i najpotężniejszych organizacji filantropijnych w Stanach Zjednoczonych.

„Udopornić cywilizację na nadchodzące wstrząsy”

Miliardy od firmy Altmana popłyną nie tylko na ścisłe technologiczne bezpieczeństwo, za które będzie odpowiadał Wojciech Zaremba. Ogromne środki zostaną przeznaczone również na innowacyjne badania medyczne – m.in. nad chorobą Alzheimera – którymi pokieruje Jacob Trefethen. Fundacja na cel bierze też tak wrażliwe obszary jak zdrowie psychiczne i rynek pracy.

Społeczeństwa zmagają się dziś z narastającymi obawami na wielu polach: od galopującego zużycia energii przez centra danych, czy realne ryzyka militarnego użyciu algorytmów, po pozwy oskarżające chatboty o pogłębianie ludzkich kryzysów psychicznych. Przewodniczący zarządu fundacji, Bret Taylor, zapewnia, że głównym celem powołanej struktury jest przygotowanie nas na nowe wyzwania. Zespół, w skład którego weszli też m.in. Anna Makanju (odpowiadająca za relacje ze społeczeństwem obywatelskim) i dyrektor finansowy Robert Kaiden, ma pomóc "uodpornić cywilizację na nadchodzące wstrząsy".