Pensja w AI zamiast pieniędzy? Nowy trend z Doliny Krzemowej, promuje go szef Nvidii

Brzmi abstrakcyjnie, ale głównym założeniem idei określanej jako Universal Basic Compute jest zapewnienie ludziom bezpośredniego udziału w „bogactwie i produktywności generowanej przez maszyny”, co ma stanowić remedium na utratę tradycyjnych miejsc pracy. Część ekspertów uważa, że zmiana paradygmatu ma wywindować naszą produktywność do poziomu, w którym tradycyjny, pięciodniowy tydzień pracy przejdzie do historii. Czy zatem jesteśmy świadkami momentu, w którym sztuczna inteligencja przestaje być wyłącznie narzędziem, a staje się fundamentem nowego systemu ekonomicznego?

Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidii, nakreślił właśnie bezkompromisową wizję nowoczesnego miejsca pracy. Podczas niedawnego wystąpienia w podcaście „All-In” stwierdził, że byłby „głęboko zaniepokojony”, gdyby jego czołowy inżynier, zarabiający 500 tys. dol. rocznie, nie zużył w tym samym czasie tokenów AI (jednostek rozliczeniowych za operacje sztucznej inteligencji) o wartości co najmniej 250 tys. dol. Huang przyznał, że gdyby na koniec roku okazało się, że taki pracownik wydał na wsparcie AI zaledwie 5 tysięcy dol., wpadłby w furię. Dlaczego o tym mówił? Ponieważ według niego ignorowanie AI jako cyfrowych asystentów jest równoznaczne z sytuacją, w której projektant najnowocześniejszych procesorów nagle decyduje się na pracę przy użyciu kartki i ołówka. Stąd Nvidia dąży do przeznaczenia nawet 2 mld dol. na budżet tokenowy dla swojej kadry.

Wstrząs na rynku pracy

Huang już wcześniej zapowiadał, że tokeny staną się kluczowym narzędziem rekrutacyjnym: pracownik zyskuje dostęp do „floty cyfrowych agentów”, którzy potęgują jego wydajność nawet dziesięciokrotnie. W efekcie firma zatrudniająca 42 tys. „biologicznych” pracowników docelowo będzie wspierana przez setki tysięcy pracowników cyfrowych.

Traktowanie tokenów jako formy wynagrodzenia to zjawisko, które szybko zyskuje na popularności. Tomasz Tunguz z Theory Ventures zauważa, że w branży technologicznej krystalizuje się właśnie czwarty filar kompensacji – obok pensji bazowej, premii gotówkowej i pakietu akcji, pracownicy będą negocjować dostęp do mocy obliczeniowej (compute). Eksperci sugerują wręcz, że wkrótce na portalach ogłoszeniowych zaczną pojawiać się dedykowane budżety tokenowe przypisane do konkretnego stanowiska. Już teraz inżynierowie z zespołu Codex w OpenAI przyznają, że kandydaci do pracy coraz częściej pytają o to, jakimi zasobami obliczeniowymi będą dysponować. To właśnie ten trend skłonił Altmana do sformułowania koncepcji Universal Basic Compute, która miałaby zastąpić dyskusje o tradycyjnym dochodzie podstawowym wypłacanym w gotówce.

W tej futurystycznej wizji każdy obywatel otrzymywałby gwarantowany przydział mocy obliczeniowej przyszłych, potężnych modeli AI. Użytkownik mógłby z tą „walutą” zrobić, co zechce: wykorzystać do automatyzacji własnych zadań zarobkowych, odsprzedać, przekazać na cele charytatywne, np. na badania medyczne. Ale jest druga strona medalu. Przejście na gospodarkę opartą na tokeny AI wywołałoby z pewnością potężne wstrząsy na rynku pracy.