Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest skala i cel najnowszej inwestycji Amazonu w firmę Anthropic?

W jaki sposób to partnerstwo wpływa na pozycję Amazon Web Services?

Jakie implikacje ma ta współpraca dla rozwoju autorskich chipów AI Amazonu i konkurencji na rynku półprzewodników?

Zacieśnienie współpracy między Amazonem a Anthropic to jeden z najbardziej znaczących ruchów w branży technologicznej ostatnich lat. Nowa umowa przewiduje natychmiastowe przekazanie 5 mld dol., z kolei pozostałe 20 mld dol. zostanie wypłacone twórcom modelu Claude po osiągnięciu określonych celów komercyjnych. Wliczając wcześniejsze rundy finansowania, zaangażowanie finansowe Amazona w Anthropic może sięgnąć 33 mld dol.

Reklama Reklama

Bezos rzuca wyzwanie Nvidii

Dla koncernu Jeffa Bezosa ta inwestycja to przede wszystkim gwarancja gigantycznych przychodów dla dywizji chmurowej – AWS. Anthropic zobowiązał się bowiem do wydania w ciągu najbliższej dekady ponad 100 mld dol. na technologie Amazon Web Services i, co kluczowe, start-up nie będzie polegał jedynie na standardowej mocy obliczeniowej, ale oprze swoją przyszłość na autorskich chipach Amazona. Chodzi o półprzewodniki Trainium oraz procesory Graviton. Eksperci nie mają wątpliwości, że Bezos wysyła jasny sygnał dla rynku, że chce zbudować alternatywę dla dominujących obecnie układów Nvidii.

Skala przedsięwzięcia znajduje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na energię. Anthropic ma zabezpieczyć dostęp do aż 5 gigawatów mocy obliczeniowej w centrach danych AWS. Aby uzmysłowić sobie skalę: cała nowa moc dodana przez AWS w 2025 r. wyniesie 3,9 gigawata. Gigant planuje jednak podwojenie swojej przepustowości do końca 2027 r., aby sprostać rosnącemu apetytowi sektora AI.

Amazon dywersyfikuje ryzyko i buduje sobie rynek zbytu

Moment ogłoszenia inwestycji nie jest przypadkowy. Anthropic przeżywa okres szybkiego wzrostu, który zaczyna przyćmiewać dotychczasowego lidera – OpenAI. Według analiz Jefferies, na początku kwietnia roczne przychody Anthropic przekroczyły barierę 30 mld dol., co pozwoliło firmie po raz pierwszy wyprzedzić swojego głównego konkurenta. Sukces komercyjny chatbota Claude i rosnąca liczba wdrożeń korporacyjnych sprawiają, że wycena start-upu mogła już przebić nawet pułap 800 mld dol. Emocje budzi też planowany debiut giełdowy Anthropica. Wedle spekulacji przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej szykowane jest na październik. Byłoby to jedno z najważniejszych wydarzeń na Wall Street w ostatnich latach.

Co ciekawe, Amazon dywersyfikuje ryzyko. Bezos, poza zaangażowaniem w Anthropic, posiada też udziały w OpenAI. Chodzi oczywiście o zapewnienie rynku zbytu dla usług chmurowych i chipów (biznes niestandardowych układów scalonych Amazona generuje już 20 mld dol. rocznego przychodu, rosnąc w tempie trzycyfrowym).