Dla koncernu Jeffa Bezosa ta inwestycja to przede wszystkim gwarancja gigantycznych przychodów dla dywizji chmurowej – AWS
Zacieśnienie współpracy między Amazonem a Anthropic to jeden z najbardziej znaczących ruchów w branży technologicznej ostatnich lat. Nowa umowa przewiduje natychmiastowe przekazanie 5 mld dol., z kolei pozostałe 20 mld dol. zostanie wypłacone twórcom modelu Claude po osiągnięciu określonych celów komercyjnych. Wliczając wcześniejsze rundy finansowania, zaangażowanie finansowe Amazona w Anthropic może sięgnąć 33 mld dol.
Dla koncernu Jeffa Bezosa ta inwestycja to przede wszystkim gwarancja gigantycznych przychodów dla dywizji chmurowej – AWS. Anthropic zobowiązał się bowiem do wydania w ciągu najbliższej dekady ponad 100 mld dol. na technologie Amazon Web Services i, co kluczowe, start-up nie będzie polegał jedynie na standardowej mocy obliczeniowej, ale oprze swoją przyszłość na autorskich chipach Amazona. Chodzi o półprzewodniki Trainium oraz procesory Graviton. Eksperci nie mają wątpliwości, że Bezos wysyła jasny sygnał dla rynku, że chce zbudować alternatywę dla dominujących obecnie układów Nvidii.
Skala przedsięwzięcia znajduje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na energię. Anthropic ma zabezpieczyć dostęp do aż 5 gigawatów mocy obliczeniowej w centrach danych AWS. Aby uzmysłowić sobie skalę: cała nowa moc dodana przez AWS w 2025 r. wyniesie 3,9 gigawata. Gigant planuje jednak podwojenie swojej przepustowości do końca 2027 r., aby sprostać rosnącemu apetytowi sektora AI.
Moment ogłoszenia inwestycji nie jest przypadkowy. Anthropic przeżywa okres szybkiego wzrostu, który zaczyna przyćmiewać dotychczasowego lidera – OpenAI. Według analiz Jefferies, na początku kwietnia roczne przychody Anthropic przekroczyły barierę 30 mld dol., co pozwoliło firmie po raz pierwszy wyprzedzić swojego głównego konkurenta. Sukces komercyjny chatbota Claude i rosnąca liczba wdrożeń korporacyjnych sprawiają, że wycena start-upu mogła już przebić nawet pułap 800 mld dol. Emocje budzi też planowany debiut giełdowy Anthropica. Wedle spekulacji przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej szykowane jest na październik. Byłoby to jedno z najważniejszych wydarzeń na Wall Street w ostatnich latach.
Co ciekawe, Amazon dywersyfikuje ryzyko. Bezos, poza zaangażowaniem w Anthropic, posiada też udziały w OpenAI. Chodzi oczywiście o zapewnienie rynku zbytu dla usług chmurowych i chipów (biznes niestandardowych układów scalonych Amazona generuje już 20 mld dol. rocznego przychodu, rosnąc w tempie trzycyfrowym).
