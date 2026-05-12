Paul Griggs – partner zarządzający i dyrektor generalny PwC w USA – powiedział, że PwC zacznie oferować alternatywy dla tradycyjnego modelu rozliczania klientów na podstawie liczby godzin przepracowanych przez pracowników firmy.

PwC chce zastąpić część usług narzędziami AI

Zamiast tego część usług podatkowych i doradczych ma zostać przekształcona w zautomatyzowane narzędzia oparte na AI, do których klienci będą mogli uzyskać dostęp „na pierwszym etapie, bez udziału pracownika PwC”, potencjalnie w modelu rocznej subskrypcji – informuje dziennik „Financial Times”.

Wyżsi rangą pracownicy, którzy nie są – jak to określił – „paranoicznie nastawieni na AI-first”, prawdopodobnie zostaną zastąpieni przez osoby lepiej odnajdujące się w zmieniającej się technologii.

– Nie sądzę, by ktokolwiek miał tu taryfę ulgową. Nikt – powiedział Griggs w rozmowie z „Financial Times”. Dodał, że osoby wierzące, iż mają „możliwość wyłączenia się” z AI, „nie zabawią tu długo”.

Paul Griggs, który został dyrektorem generalnym PwC w USA w maju 2024 r., próbuje wyprzedzić zmiany wywołane przez AI, które mogą wywrócić do góry nogami obecny model biznesowy usług profesjonalnych.

Wielka Czwórka – obejmująca Deloitte, EY i KPMG, a także PwC – tradycyjnie zatrudniała tysiące młodszych pracowników do wykonywania stosunkowo rutynowych zadań.

Dzięki AI firmy mogą zautomatyzować znaczną część tej pracy, zagrażając modelowi opartemu na rozliczaniu godzinowym. W dłuższej perspektywie może to skłonić klientów do wykonywania większej liczby zadań we własnym zakresie zamiast korzystania z usług konsultantów.

Platforma PwC One ma zmienić model usług doradczych

PwC uruchomi platformę „PwC One”, umożliwiającą klientom dostęp do sześciu zautomatyzowanych usług opartych na AI, z obietnicą dodania kolejnych w nadchodzących miesiącach – informuje „FT”.

Platforma ma zapewniać tani dostęp do eksperckiej wiedzy firmy w takich obszarach jak due diligence przy fuzjach i przejęciach czy przepisy podatkowe – powiedział Griggs. Przykładowo „detektor anomalii” może pomóc firmie wykrywać błędy lub nietypowe wzorce w danych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Model cenowy PwC One będzie z czasem ewoluował, ale ma obejmować elementy „subskrypcyjne lub oparte na zużyciu”.

Paul Griggs podkreślił w rozmowie z dziennikiem, że starsi pracownicy muszą zastanowić się, które z ich usług mogą zostać odtworzone przez AI i przeniesione na platformę PwC One. To ma uwolnić ich do bardziej wartościowej pracy wymagającej ludzkiej oceny oraz do tworzenia nowych usług.

Model rekrutacji PwC zmienił się wraz z dostosowywaniem się firmy do AI, ale spółka pozostaje „na tym etapie netto pozyskującą talenty”.

– Czy zatrudniam dziś proporcjonalnie tyle samo księgowych i tradycyjnych konsultantów co inżynierów, jak trzy lata temu? Nie – powiedział Griggs, dodając, że PwC zatrudnia obecnie również więcej specjalistów od danych.

AI zmienia rekrutację i system ocen pracowników PwC

Podobnie jak inne firmy świadczące usługi profesjonalne, PwC uruchomiło szeroko zakrojone programy szkoleniowe z zakresu AI dla pracowników i nowych rekrutów, a także szuka sposobów na przyspieszenie wykorzystania tej technologii.

„Financial Times” przypomina, że konkurent PwC, Accenture, uzależnia perspektywy awansu pracowników od liczby logowań do narzędzi AI.

– Samo śledzenie użycia nie jest szczególnie pomocne – powiedział Griggs, ale premie dla starszych pracowników będą zależeć od takich wskaźników jak przychód i marża przypadające na jednego specjalistę, podczas gdy liderzy będą oceniani pod kątem postępów firmy w przenoszeniu kolejnych usług do AI.

PwC zakłada, że automatyzacja usług oraz oferowanie części z nich klientom w formule samoobsługowej zwiększy marże i może nawet poszerzyć rynek dla firm Wielkiej Czwórki.

Griggs powiedział, że coraz większa część pracy PwC będzie rozliczana za efekt. Jest też przekonany, że klienci chętnie to zaakceptują, ponieważ ostatecznie liczy się dla nich osiągnięty rezultat. Wykorzystanie AI ma też pomóc poszerzyć rynek, ponieważ w niektórych przypadkach obniży próg wejścia do eksperckiej wiedzy PwC.