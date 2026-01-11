ChatGPT przejmuje zdrowie. Czy lekarze mają się czego bać?

Ponad 40 milionów osób dziennie konsultuje się z ChatGPT w kwestiach zdrowotnych, a w skali tygodnia robią to setki milionów użytkowników. OpenAI chce wykorzystać ten trend i dodało wewnątrz ChatGPT nową sekcję „Zdrowie” (ChatGPT Health), która obok porad umożliwia przesyłanie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz łączenie się z Apple Health, MyFitnessPal i innymi aplikacjami fitness.

ChatGPT jako pierwszy punkt kontaktu pacjenta

Nowe funkcje formalizują sposób, w jaki wiele osób już teraz korzysta z chatbota: przesyłając wyniki badań, zadając pytania o objawy i próbując odnaleźć się w skomplikowanym systemie opieki zdrowotnej. OpenAI zaznacza, że chatboty nie zastępują lekarzy, jednocześnie podkreślając możliwości swojego narzędzia. – Świetnie radzi sobie z syntezą ogromnych ilości informacji – mówi Fidji Simo, dyrektor zarządzająca ds. aplikacji w OpenAI. – Ma nieograniczony czas na badanie i wyjaśnianie zagadnień. Może osadzić każde pytanie w kontekście całej historii medycznej użytkownika. Lekarze nie są w stanie poświęcić tyle czasu, by w pełni zrozumieć wszystko, co dotyczy pacjenta, ani wyjaśnić tego, co się dzieje, w sposób dla niego zrozumiały.

OpenAI deklaruje, że dane zdrowotne będą przechowywane oddzielnie od innych czatów, a modele nie będą na nich trenowane. Jednak informacje medyczne udostępniane ChatGPT nie podlegają takiej samej ochronie jak dane przekazywane placówkom medycznym, a nawet te zabezpieczenia różnią się w zależności od kraju. – W USA nie ma ogólnej ustawy o ochronie prywatności, a przepisy HIPAA chronią tylko dane posiadane przez określone podmioty, takie jak dostawcy opieki zdrowotnej i firmy ubezpieczeniowe – powiedział serwisowi Axios Andrew Crawford, starszy radca ds. prywatności i danych w Center for Democracy and Technology. – Ponieważ to każda firma z osobna ustala zasady zbierania, używania, udostępniania i przechowywania danych, niewystarczające zabezpieczenia i polityki mogą narazić wrażliwe informacje zdrowotne na realne niebezpieczeństwo – dodaje Crawford.

Testy w USA. Nadzieje, ale i duże ryzyko

OpenAI zaczyna od małej grupy testerów, z której wyłączono mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, gdzie lokalne przepisy wymagają dodatkowych środków zgodności. OpenAI poinformowało, że w planach ma więcej funkcji zdrowotnych i wkrótce ogłosi szczegóły dalszej współpracy z różnymi systemami opieki zdrowotnej.