Choć istnieją zabezpieczenia mające zapobiegać podszywaniu się pod inne osoby oraz rozpowszechnianiu spamu, muzyka stworzona przez AI nie jest zakazana na największych platformach streamingowych. W niektórych przypadkach okazuje się równie popularna jak utwory nagrane przez ludzi bez pomocy sztucznej inteligencji. Co jednak zrobić, jeśli chcemy mieć pewność, że wszystko, czego słuchamy, jest autentycznym dziełem człowieka?

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Deezer wykrywa muzykę generowaną przez AI

Serwis streamingowy Deezer opracował zaawansowane narzędzie do wykrywania utworów generowanych przez sztuczną inteligencję. Można z niego korzystać bezpłatnie, a system współpracuje z 20 różnymi platformami i pozwala przeanalizować do 100 playlist. Do skorzystania z narzędzia nie jest nawet potrzebne konto w Deezerze – pisze portal Popular Science.

Jednoznaczne zdefiniowanie muzyki tworzonej przez AI może być jednak trudne. Wielu artystów korzysta z różnego rodzaju programów, aby ulepszać swoje utwory, tworzyć syntetyczne brzmienia oraz uzupełniać partie, których nie nagrali muzycy. W związku z tym granica między muzyką stworzoną bez udziału sztucznej inteligencji a utworami generowanymi przez maszyny może być nieostra.

Deezer twierdzi, że jego narzędzie zostało zaprojektowane do wykrywania muzyki w całości wygenerowanej przez sztuczną inteligencję i osiąga skuteczność na poziomie 99,8 proc. Tymczasem badania przeprowadzone przez serwis pokazują, że 97 proc. słuchaczy uczestniczących w ślepym teście nie potrafi odróżnić muzyki stworzonej przez AI od utworów nagranych przez ludzi.

Jak Deezer rozpoznaje muzykę stworzoną przez AI

Celem narzędzia nie jest zakazanie muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję w Deezerze, lecz jej prawidłowe oznaczanie, tak aby słuchacze wiedzieli, jakiego rodzaju utwory dodają do swoich playlist. Według serwisu 43 proc. osób, które przenoszą się na tę platformę z konkurencyjnych usług, takich jak Spotify czy Tidal, i importują swoje playlisty, ma w swojej bibliotece również utwory stworzone przez AI.

Deezer nie ujawnia dokładnie, w jaki sposób wykrywa muzykę generowaną przez sztuczną inteligencję. Ma to utrudnić twórcom znajdowanie sposobów na ominięcie systemu. Firma informuje jedynie, że „oprogramowanie generatywne pozostawia w sygnale dźwiękowym muzyki AI charakterystyczne artefakty”. Sądząc po skuteczności deklarowanej przez Deezera, metoda ta działa bardzo dobrze.

Serwis podaje również inną statystykę: 44 proc. utworów przesyłanych codziennie na platformę, czyli około 75 tys. piosenek, jest generowanych przez AI. Takie nagrania nie pojawiają się w rekomendacjach Deezera ani na playlistach przygotowywanych przez redakcję. Odpowiadają jedynie za 1–3 proc. wszystkich odtworzeń w serwisie, przy czym nawet 85 proc. tych odsłuchań jest uznawanych za sztucznie lub w inny sposób nieuczciwie zmanipulowane – informuje Popular Science.

Jak sprawdzić playlisty pod kątem muzyki AI

Portal pisze, że bezpłatne narzędzie Deezera do wykrywania muzyki generowanej przez AI można uruchomić w przeglądarce internetowej. Wystarczy kliknąć przycisk „Scan my playlists”, czyli „Przeskanuj moje playlisty”, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Kolejnym krokiem jest wybranie jednego z obsługiwanych serwisów streamingowych – narzędzie współpracuje praktycznie ze wszystkimi najważniejszymi platformami – oraz podanie danych logowania, aby Deezer mógł uzyskać dostęp do konta.

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Deezer zapewnia, że dane pobierane z konta są odpowiednio chronione, a ich zakres ogranicza się wyłącznie do informacji niezbędnych do przeanalizowania playlist. Narzędzie nie uzyskuje więc dostępu do danych kontaktowych ani informacji dotyczących płatności.

Muzyka tworzona przez sztuczną inteligencję z pewnością nie zniknie z platform streamingowych. Dla wielu słuchaczy ważne jest jednak, aby była odpowiednio oznaczana, tak by każdy mógł sam zdecydować, czy chce jej słuchać, czy jej unikać. Wydaje się, że tego rodzaju treści generowane przez AI mogą być nieco łatwiejsze do wykrycia niż teksty lub obrazy. Będzie to coraz bardziej przydatne w miarę narastania zalewu utworów tworzonych przez sztuczną inteligencję.