Zaskakujący bojkot Spotify. Artyści usuwają muzykę

Muzykom nie podobają się inwestycje założyciela Spotify. Bojkotują platformę
Fala bojkotu, która przybiera na sile od czerwca, to bezpośrednia reakcja na doniesienia o inwestycjach Daniela Eka. Jego firma, Prima Materia, zainwestowała ponad 700 mln dol. w Helsing – niemiecki start-up zbrojeniowy. Firma, której wycena po ostatniej rundzie finansowania w czerwcu 2025 r. sięgnęła 12 mld dol., specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania AI dla wojska oraz produkcji dronów uderzeniowych. To właśnie te działania skłoniły znanych wykonawców do opuszczenia platformy.
Wśród muzyków, którzy uciekają ze Spotify, znaleźli się m.in. King Gizzard & the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Xiu Xiu czy Deerhoof. Ten ostatni zespół, inicjując protest, oświadczył wprost: „Nie chcemy, by nasza muzyka zabijała ludzi. Nie chcemy, by nasz sukces był związany z technologią wojenną opartą na AI”.
Australijska formacja King Gizzard & the Lizard Wizard wezwała z kolei do wywierania presji na „doktorów Zło” z branży technologicznej, być ci „postępowali lepiej”. W podobnie ostrym tonie wypowiedziała się grupa Xiu Xiu, nazywając Spotify „portalem do brutalnego armagedonu” i apelując do fanów o anulowanie subskrypcji. Do protestu dołączyło też ponad 30 muzyków ze Seattle, którzy podpisali list otwarty krytykujący platformę.
Kontrowersje wokół inwestycji Eka zbiegają się w czasie z technologicznym przełomem, na który użytkownicy Spotify czekali od lat. 10 września serwis rozpoczął wdrażanie streamingu w bezstratnej jakości FLAC (24-bit/44,1 kHz) dla subskrybentów Premium, bez dodatkowych opłat. Funkcja, obiecana po raz pierwszy jeszcze w 2021 r., ma zapewnić dźwięk w jakości CD i „większą szczegółowość praktycznie w każdym dostępnym utworze”. Jednak dla artystów opuszczających platformę kwestie etyczne mają pierwszeństwo przed nowinkami technologicznymi. Sam Daniel Ek, w jednym z wcześniejszych wywiadów dla „Financial Times”, stwierdził, że nie obawia się krytyki i uważa swoje inwestycje w sektor obronny za „właściwy krok dla Europy”. Tymczasem lista artystów, dla których strumieniowanie muzyki na platformie finansującej rozwój autonomicznej broni stało się nie do zaakceptowania, stale się wydłuża.
