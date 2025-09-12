Zaskakujący bojkot Spotify. Artyści usuwają muzykę

Z tego artykułu się dowiesz: Co skłoniło artystów do usunięcia swojej muzyki ze Spotify?

Jakie nowości technologiczne Spotify wprowadza dla swoich użytkowników?

Jaka jest reakcja Daniela Eka na krytykę związaną z jego inwestycjami?

Fala bojkotu, która przybiera na sile od czerwca, to bezpośrednia reakcja na doniesienia o inwestycjach Daniela Eka. Jego firma, Prima Materia, zainwestowała ponad 700 mln dol. w Helsing – niemiecki start-up zbrojeniowy. Firma, której wycena po ostatniej rundzie finansowania w czerwcu 2025 r. sięgnęła 12 mld dol., specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania AI dla wojska oraz produkcji dronów uderzeniowych. To właśnie te działania skłoniły znanych wykonawców do opuszczenia platformy.

Reklama Reklama

Muzyka, która zabija?

Wśród muzyków, którzy uciekają ze Spotify, znaleźli się m.in. King Gizzard & the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Xiu Xiu czy Deerhoof. Ten ostatni zespół, inicjując protest, oświadczył wprost: „Nie chcemy, by nasza muzyka zabijała ludzi. Nie chcemy, by nasz sukces był związany z technologią wojenną opartą na AI”.

Australijska formacja King Gizzard & the Lizard Wizard wezwała z kolei do wywierania presji na „doktorów Zło” z branży technologicznej, być ci „postępowali lepiej”. W podobnie ostrym tonie wypowiedziała się grupa Xiu Xiu, nazywając Spotify „portalem do brutalnego armagedonu” i apelując do fanów o anulowanie subskrypcji. Do protestu dołączyło też ponad 30 muzyków ze Seattle, którzy podpisali list otwarty krytykujący platformę.