Polskie mobilne kasy mają skończyć z kolejkami w sklepach. Sam je pchasz

Rodzimy start-up opracował technologię tzw. mobilnych kas samoobsługowych – ich działanie przetestował już m.in. w kilku dużych sieciach sklepów. Technologia, która pozwala unikać kolejek poprzez automatyczne skanowanie produktów w momencie wkładania ich do koszyka i naliczanie płatność podczas opuszczania sklepu, to projekt, który w nieodległej przyszłości ma szansę stać się nowym standardem w handlu detalicznym. Takie nowatorskie rozwiązanie z jednej strony poprawia bowiem poziom doświadczeń zakupowych klientów, a z drugiej redukuje koszty sieci związane z zatrudnieniem, czynnikiem błędu ludzkiego i kradzieżami.

Projekt może podbić nie tylko placówki handlowe w naszym kraju, ale również zadomowić się w sklepach za granicą. Olsztyńska spółka ZeroQs jest bowiem na etapie przygotowań do ekspansji na nowe rynki.

Inteligentny koszyk przyszłością handlu

W dzisiejszych czasach klienci przyzwyczajeni są do wygody i komfortu. Znaczenie dla nich ma już nie tylko bogaty asortyment dostępny w sklepie, lecz także jakość samego doświadczenia zakupowego i czas, jaki muszą przeznaczyć na kupno wybranych produktów. Dla wielu sieci handlowych wzrost liczby klientów może przekładać się na szereg wyzwań w postaci konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem większej liczby personelu oraz zmniejszeniem satysfakcji klientów z powodu długich kolejek do kas. Odpowiedzią na te problemy jest „koszyko-kasa”. Innowacyjne rozwiązanie o nazwie SmartCart (z ang. inteligentny koszyk) opracował ZeroQs. Firma, założona przez Jarosława Kaczmarczyka oraz Tomasza Brulińskiego, wdrożyła już swój projekt w sieci Społem czy Detal Centrum. Kolejni duzi gracze nad Wisłą również przymierzają się do tego nowatorskiego rozwiązania. Start-up rozmawia z największymi detalistami w Europie. Giganci, by usprawnić funkcjonowanie placówek, wdrożyli już w wielu lokalizacjach samoobsługowe kasy. A teraz mogą zrobić krok dalej w tej ewolucji handlu stacjonarnego i postawić na kasy mobilne. Inteligentne wózki zakupowe olsztyńskiej firmy posiadają zintegrowane systemy: wagowy i wizyjny, a także czytnik kodów kreskowych oraz ekran dotykowy.

– Nasza technologia nie tylko pozwala sieciom handlowym zaoferować klientom nowy poziom doświadczeń poprzez szybkie i wygodne zakupy bez kolejki, lecz także zwiększa ich bezpieczeństwo i pozwala na znaczące oszczędności związane z mniejszym zapotrzebowaniem na personel – wylicza Jarosław Kaczmarczyk, prezes ZeroQs.