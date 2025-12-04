Numer 1 w sztucznej inteligencji przejmuje warszawski start-up. Polacy zbudują AGI?

Neptune w układance Sama Altmana może pełnić ważną rolę. Współzałożyciel OpenAI już wcześniej współpracował z warszawskim start-upem. Przez ostatnie lata inżynierowie z Neptune blisko kooperowali z OpenAI, tworząc „dedykowany dashboard metryk”, który był wykorzystywany w projektach badawczych związanych z modelami fundamentalnymi (z ang. foundation models). Teraz ta współpraca wchodzi na zupełnie nowy poziom właścicielski i operacyjny. Ludzie z Neptune dołączą do zespołu OpenAI i wesprą badaczy w budowaniu modeli.

Jakub Pachocki, Polak, który jest jednym z autorów sukcesu OpenAI, z uznaniem mówi o Neptune. W mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym wskazał, że start-up „zbudował szybki i precyzyjny system – ten pozwala badaczom analizować złożone procesy treningowe”.

Sam Altman celuje w AGI

Piotr Niedźwiedź, który współtworzył też CodiLime i DeepsenseAI, podkreśla, że Neptune koncentruje się na jednym: pomaganiu osobom tworzącym modele ML w najbardziej iteracyjnym i nieprzewidywalnym etapie trenowania. – Cieszę się, że połączymy siły z jednymi z najlepszych umysłów badawczych i inżynieryjnych na drodze do AGI – dodaje.

Artificial General Intelligence, czyli ogólna sztuczna inteligencja, to dla Altmana kluczowy cel. W jego ocenie AGI przyczyni się do zbudowania świata, w którym ludzie będą mieli więcej czasu, zasobów, potencjału i umiejętności, a ta nowa rzeczywistość „ułatwi dążenie do szczęścia”, które Altman widzi w rodzinie i więziach społecznych. – To raczej jasne, że rodziny i społeczność są tymi dwiema rzeczami, które czynią nas najszczęśliwszymi jako ludzkość – podkreślał kilka miesięcy temu w rozmowie z Nikhilem Kamathem, indyjskim podcasterem, twórcą kanału „People by WTF”.

Szef OpenAI uważa, że jego firma jest w stanie zbudować cyfrowy „twór o zdolności rozumowania porównywalnej z człowiekiem”. Jego zdaniem AGI nie będzie jednak jeszcze tzw. superinteligencją, której zdolności przewyższają każdego człowieka na Ziemi, a wręcz wszystkich ludzi razem wziętych.