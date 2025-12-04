Reklama

Numer 1 w sztucznej inteligencji przejmuje warszawski start-up. Polacy zbudują AGI?

Ta transakcja może być zaskoczeniem – twórcy ChatGPT zdecydowali się kupić Neptune.ai, firmę zbudowaną przez Piotra Niedźwiedzia. To jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim sektorze technologicznym w ostatnich latach.

Publikacja: 04.12.2025 15:15

Polski start-up pomoże gigantowi w trenowaniu sztucznej inteligencji

Panorama Warszawy

Polski start-up pomoże gigantowi w trenowaniu sztucznej inteligencji

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czym zajmuje się spółka Piotra Niedźwiedzia?
  • Jaką rolę odegra Neptune.ai w rozwoju modeli fundamentalnych OpenAI?
  • Jaki plan ma OpenAI względem AGI?

Spółka Neptune.ai, rozwijająca narzędzia dla inżynierów uczenia maszynowego, została przejęta przez globalnego lidera rynku generatywnej sztucznej inteligencji. Nieoficjalnie mówi się, że to kwota poniżej 400 mln dolarów. Polski start-up, wspierany od rundy zalążkowej przez fundusz TDJ Pitango Ventures, ma odegrać kluczową rolę w rozwoju modeli fundamentalnych OpenAI. Polacy pomogą też w dążeniu do stworzenia ogólnej sztucznej inteligencji (AGI).

Czytaj więcej

Sam Altman, szef OpenAI, ma powody do obaw. Konkurencja jest coraz lepsza
Globalne Interesy
„Krytyczny moment” dla OpenAI i ChatGPT. Prezes bije na alarm

Po co OpenAI start-up Neptune.ai?

Niewątpliwie transakcja twórców ChatGPT daje rodzimemu ekosystemowi start-upowemu powody do świętowania. Spółka z portfela funduszu TDJ Pitango Ventures, założona w 2017 r. przez Piotra Niedźwiedzia, od lat specjalizująca się w tworzeniu zaawansowanego oprogramowania służącego do monitorowania, analizowania i porównywania eksperymentów w procesach trenowania modeli uczenia maszynowego (z ang. machine learning – ML), wchodzi do światowej pierwszej ligi. Strony podały, że akwizycja zostanie sfinalizowana po spełnieniu „standardowych warunków zamknięcia”. Wiążąca umowa została jednak już zawarta. W TDJ, które miało 22 proc. udziałów Neptune.ai, nie kryją, że zainteresowanie OpenAI potwierdza jakość polskiej technologii i stanowi dowód na to, że rodzime rozwiązania mogą stanowić fundament dla najbardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji na świecie.

Tomasz Domogała, właściciel TDJ, podkreśla, że Piotr Niedźwiedź od początku łączył przedsiębiorczość z głęboką wiedzą merytoryczną. – To dzięki niemu od początku widzieliśmy w jego firmie ogromny potencjał – zarówno technologiczny, jak i zespołowy – podkreśla. – Rozwiązanie Neptune powstało z głębokiego zrozumienia realnych wyzwań „researcherów”. Dzisiejsza transakcja potwierdza, jak ważną rolę odgrywają narzędzia wspierające rozwój modeli AI, a także rolę polskich innowatorów – kontynuuje.

Czytaj więcej

Sam Altman, szef OpenAI, prowadzi firmę w kierunku integracji sztucznej inteligencji ze światem fizy
Technologie
Twórca ChatGPT wchodzi w nowy biznes przyszłości. Rzuca wyzwanie Muskowi

Neptune w układance Sama Altmana może pełnić ważną rolę. Współzałożyciel OpenAI już wcześniej współpracował z warszawskim start-upem. Przez ostatnie lata inżynierowie z Neptune blisko kooperowali z OpenAI, tworząc „dedykowany dashboard metryk”, który był wykorzystywany w projektach badawczych związanych z modelami fundamentalnymi (z ang. foundation models). Teraz ta współpraca wchodzi na zupełnie nowy poziom właścicielski i operacyjny. Ludzie z Neptune dołączą do zespołu OpenAI i wesprą badaczy w budowaniu modeli.

Jakub Pachocki, Polak, który jest jednym z autorów sukcesu OpenAI, z uznaniem mówi o Neptune. W mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym wskazał, że start-up „zbudował szybki i precyzyjny system – ten pozwala badaczom analizować złożone procesy treningowe”.

Sam Altman celuje w AGI

Piotr Niedźwiedź, który współtworzył też CodiLime i DeepsenseAI, podkreśla, że Neptune koncentruje się na jednym: pomaganiu osobom tworzącym modele ML w najbardziej iteracyjnym i nieprzewidywalnym etapie trenowania. – Cieszę się, że połączymy siły z jednymi z najlepszych umysłów badawczych i inżynieryjnych na drodze do AGI – dodaje.

Artificial General Intelligence, czyli ogólna sztuczna inteligencja, to dla Altmana kluczowy cel. W jego ocenie AGI przyczyni się do zbudowania świata, w którym ludzie będą mieli więcej czasu, zasobów, potencjału i umiejętności, a ta nowa rzeczywistość „ułatwi dążenie do szczęścia”, które Altman widzi w rodzinie i więziach społecznych. – To raczej jasne, że rodziny i społeczność są tymi dwiema rzeczami, które czynią nas najszczęśliwszymi jako ludzkość – podkreślał kilka miesięcy temu w rozmowie z Nikhilem Kamathem, indyjskim podcasterem, twórcą kanału „People by WTF”.

Szef OpenAI uważa, że jego firma jest w stanie zbudować cyfrowy „twór o zdolności rozumowania porównywalnej z człowiekiem”. Jego zdaniem AGI nie będzie jednak jeszcze tzw. superinteligencją, której zdolności przewyższają każdego człowieka na Ziemi, a wręcz wszystkich ludzi razem wziętych.

Czytaj więcej

Chris Lehane, wiceprezes do spraw polityki globalnej w OpenAI
Biznes
OpenAI: Polska jest wśród globalnych liderów AI

TDJ, która pomogła Neptune rozwinąć skrzydła, to rodzinna firma inwestycyjna, z kolei Pitango VC to jeden z największych i najdłużej działających funduszy venture capital w Izraelu. Ich wspólny fundusz ma w swoim portfelu jeszcze kilka innych perspektywicznych polskich start-upów, jak: Tylko, Cosmose, Stethome, Syntoil, Vocaly, Smartdust, czy GG Predict.

Technologie Sztuczna Inteligencja Grupa TDJ AI OpenAI
