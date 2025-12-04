Numer 1 w sztucznej inteligencji przejmuje warszawski start-up. Polacy zbudują AGI?

Aktualizacja: 05.12.2025 03:37 Publikacja: 04.12.2025 15:15
Polski start-up pomoże gigantowi w trenowaniu sztucznej inteligencji
Spółka Neptune.ai, rozwijająca narzędzia dla inżynierów uczenia maszynowego, została przejęta przez globalnego lidera rynku generatywnej sztucznej inteligencji. Nieoficjalnie mówi się, że to kwota poniżej 400 mln dolarów. Polski start-up, wspierany od rundy zalążkowej przez fundusz TDJ Pitango Ventures, ma odegrać kluczową rolę w rozwoju modeli fundamentalnych OpenAI. Polacy pomogą też w dążeniu do stworzenia ogólnej sztucznej inteligencji (AGI).
Niewątpliwie transakcja twórców ChatGPT daje rodzimemu ekosystemowi start-upowemu powody do świętowania. Spółka z portfela funduszu TDJ Pitango Ventures, założona w 2017 r. przez Piotra Niedźwiedzia, od lat specjalizująca się w tworzeniu zaawansowanego oprogramowania służącego do monitorowania, analizowania i porównywania eksperymentów w procesach trenowania modeli uczenia maszynowego (z ang. machine learning – ML), wchodzi do światowej pierwszej ligi. Strony podały, że akwizycja zostanie sfinalizowana po spełnieniu „standardowych warunków zamknięcia”. Wiążąca umowa została jednak już zawarta. W TDJ, które miało 22 proc. udziałów Neptune.ai, nie kryją, że zainteresowanie OpenAI potwierdza jakość polskiej technologii i stanowi dowód na to, że rodzime rozwiązania mogą stanowić fundament dla najbardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji na świecie.
Tomasz Domogała, właściciel TDJ, podkreśla, że Piotr Niedźwiedź od początku łączył przedsiębiorczość z głęboką wiedzą merytoryczną. – To dzięki niemu od początku widzieliśmy w jego firmie ogromny potencjał – zarówno technologiczny, jak i zespołowy – podkreśla. – Rozwiązanie Neptune powstało z głębokiego zrozumienia realnych wyzwań „researcherów”. Dzisiejsza transakcja potwierdza, jak ważną rolę odgrywają narzędzia wspierające rozwój modeli AI, a także rolę polskich innowatorów – kontynuuje.
Neptune w układance Sama Altmana może pełnić ważną rolę. Współzałożyciel OpenAI już wcześniej współpracował z warszawskim start-upem. Przez ostatnie lata inżynierowie z Neptune blisko kooperowali z OpenAI, tworząc „dedykowany dashboard metryk”, który był wykorzystywany w projektach badawczych związanych z modelami fundamentalnymi (z ang. foundation models). Teraz ta współpraca wchodzi na zupełnie nowy poziom właścicielski i operacyjny. Ludzie z Neptune dołączą do zespołu OpenAI i wesprą badaczy w budowaniu modeli.
Jakub Pachocki, Polak, który jest jednym z autorów sukcesu OpenAI, z uznaniem mówi o Neptune. W mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym wskazał, że start-up „zbudował szybki i precyzyjny system – ten pozwala badaczom analizować złożone procesy treningowe”.
Piotr Niedźwiedź, który współtworzył też CodiLime i DeepsenseAI, podkreśla, że Neptune koncentruje się na jednym: pomaganiu osobom tworzącym modele ML w najbardziej iteracyjnym i nieprzewidywalnym etapie trenowania. – Cieszę się, że połączymy siły z jednymi z najlepszych umysłów badawczych i inżynieryjnych na drodze do AGI – dodaje.
Artificial General Intelligence, czyli ogólna sztuczna inteligencja, to dla Altmana kluczowy cel. W jego ocenie AGI przyczyni się do zbudowania świata, w którym ludzie będą mieli więcej czasu, zasobów, potencjału i umiejętności, a ta nowa rzeczywistość „ułatwi dążenie do szczęścia”, które Altman widzi w rodzinie i więziach społecznych. – To raczej jasne, że rodziny i społeczność są tymi dwiema rzeczami, które czynią nas najszczęśliwszymi jako ludzkość – podkreślał kilka miesięcy temu w rozmowie z Nikhilem Kamathem, indyjskim podcasterem, twórcą kanału „People by WTF”.
Szef OpenAI uważa, że jego firma jest w stanie zbudować cyfrowy „twór o zdolności rozumowania porównywalnej z człowiekiem”. Jego zdaniem AGI nie będzie jednak jeszcze tzw. superinteligencją, której zdolności przewyższają każdego człowieka na Ziemi, a wręcz wszystkich ludzi razem wziętych.
TDJ, która pomogła Neptune rozwinąć skrzydła, to rodzinna firma inwestycyjna, z kolei Pitango VC to jeden z największych i najdłużej działających funduszy venture capital w Izraelu. Ich wspólny fundusz ma w swoim portfelu jeszcze kilka innych perspektywicznych polskich start-upów, jak: Tylko, Cosmose, Stethome, Syntoil, Vocaly, Smartdust, czy GG Predict.
