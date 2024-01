Start-up opracował system, który jest w stanie bezbłędnie identyfikować układu naczyń krwionośnych, a na tej podstawie rozpoznawać użytkownika. Ponieważ każdy człowiek dysponuje unikalnym ułożeniem żył, taka metoda stanowi alternatywę dla kodów PIN czy odcisków palców, a do tego jest nie tylko 100-proc. skuteczna, ale i szybka – proces mapowania trwa poniżej dwóch sekund. System opracowany przez Payvein przeszedł już pierwsze testy wdrożeniowe, powstał prosty czytnik biurkowy, który umożliwia włożenie do skanera palca (dzięki wykorzystaniu absorpcji promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę płynącą we krwi można bezbłędnie zweryfikować użytkownika).

Za projektem stoją Nicholas Piotrowicz i Michał Frankiewicz. Wdrożyć chcą terminal płatniczy dla branży handlu detalicznego i zintegrować technologię Payvein z urządzeniami vendingowymi i bramkami wejścia/wyjścia. Payvei niedawno przeprowadził rundę finansowania (etap seed), w której projekt wsparło kilku aniołów biznesu i fundusz VC. Warszawska spółka w br. chce sięgnąć po pieniądze od inwestorów internetowych w ramach finansowania społecznościowego (crowdfunding). ∑