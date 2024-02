Kryzys zdrowia psychicznego w Polsce. Ten start-up ma pomóc pracownikom

Pomoc psychologa jako pracowniczy benefit? A dlaczego nie. Taki pomysł z powodzeniem rozwija start-up Mindgram. Dzięki aplikacji opłacanej przez pracodawców pracownicy zyskują dostęp do różnorodnych form wsparcia: od warsztatów grupowych, przez rozbudowaną bibliotekę wideo, czat z psychologami i coachami, po szkolenia dla liderów. Za pomysłem platformy, która ma dbać o tzw. dobrostan psychologiczny, oferując usługi od diagnozy i prewencji aż po interwencję kryzysową, stoi Małgorzata Ohme. Projekt znanej psycholożki i dziennikarki przyciągnął już ponad 150 klientów – to takie firmy jak Volvo, Canal+, Raiffeisen Bank, Bolt czy Leroy Merlin. Dziś dostęp do platformy ma ponad 400 tys. użytkowników.

Reklama

Inwestorzy sięgają głęboko do kieszeni

Mindgram połączył właśnie siły ze Smartlink Partners, funduszem VC koncentrującym się m.in. na obszarze HR. Start-up liczy, że dzięki tej współpracy zrealizuje plan zagranicznej ekspansji. Fundusz ma bowiem nie tylko zapewnić spółce finansowanie, ale też wesprzeć ją w zdobywaniu największych klientów korporacyjnych. – Dzięki silnemu networkowi Smartlink i spółek portfelowych w obszarze HR, Mindgram niewątpliwie umocni swoją pozycję lidera rynku – komentuje Jakub Zieliński, współzałożyciel i prezes Mindgram.

Poza Ohme i Zielińskim (seryjny przedsiębiorca z ponad 20-letnim stażem w branży zdrowia cyfrowego, twórca m.in. abcZdrowie) projekt ten rozwija również Adam Plona, menedżer i m.in. współtwórca serwisu Wirtualna Polska. Biznes tej trójki szybko przyciągnął uwagę inwestorów – firmę zasiliło 11 mln zł od Market One Capital, Credo Ventures, Portfolion oraz właśnie Smartlink Partners.

Start-up został założony w 2020 r., a powstał w odpowiedzi na narastający kryzys zdrowia psychicznego, który przyspieszył po wybuchu pandemii Covid-19. Spółka działa na rynku z dużym potencjałem – wedle raportu Deloitte słaba kondycja psychiczna pracowników kosztuje przedsiębiorców ponad 6 mld zł w skali roku. – Widząc ryzyka i skutki zaniedbań w tym obszarze, coraz więcej firm decyduje się na opiekę zdrowia psychicznego swoich pracowników. Badania pokazują, że taka inwestycja jest dla biznesu nie tylko etycznie pożądana, ale przynosi wymierne korzyści: ROI (wskaźnik rentowności – red.) z inwestycji w opiekę zdrowia psychicznego pracowników wynosi ok. 7 euro na każde zainwestowane 1 euro – wyjaśnia Zieliński.