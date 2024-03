Czas na badania bez kłucia i bólu. Algorytmy z Wrocławia mają odmienić diagnostykę

– Jesteśmy zadowoleni z wyników badań klinicznych dotyczących Touchwave. Ocena parametrów potwierdza skuteczność produktu i użytych algorytmów zarówno podczas aktywności dziennej, jak i w spoczynku nocnym. Nasze rozwiązanie, po certyfikacji, rejestracji i dopuszczeniu do obrotu, będzie stanowić zupełnie nową kategorię urządzeń w porównaniu z powszechnie dostępnymi ciśnieniomierzami mankietowymi – mówi Zenon Szczepaniak, dyrektor ds. badań i rozwoju w MediSensonic.

Jak podkreśla, standardowe urządzenia służą użytkownikom i personelowi medycznemu do sporadycznego pomiaru, podczas gdy nowatorski system od wrocławskiej firmy mierzy ciśnienie bez używania mankietu pompowanego, w sposób ciągły i nieinwazyjny. II faza badań klinicznych Touchwave została przeprowadzona w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego. Co ciekawe, prototyp urządzenia był już testowany również w ekstremalnych warunkach – na głębokości 30 metrów pod wodą, przy współudziale nurków.

Medtechowa spółka wielkie oczekiwania ma również względem Glucowave. Urządzenie do pomiaru poziomu glukozy we krwi w bezinwazyjny sposób ma potencjał zrewolucjonizować opiekę nad pacjentami cierpiącymi na cukrzycę. Szczepaniak zapewnia, że prace nad tym projektem idą zgodnie z planem. – Z ostatnich badań klinicznych otrzymaliśmy wiele obiecujących danych, co napawa naszych inżynierów optymizmem. Po zakończeniu ostatnich sesji pomiarowych na pacjentach przewidziana jest dokładna analiza wyników – komentuje Szczepaniak. Jego zdaniem potencjał tego urządzenia, z uwagi na znaczącą liczbę chorujących na cukrzycę osób, jest ogromny.

Na tym jednak nie koniec, bo równolegle MediSensonic prowadzi inne prace badawcze, w tym m.in. nad zaawansowanymi urządzeniami stomatologicznymi, takimi jak Microwave Pulp Vitality Tester (MPVT) oraz, w ramach spółki zależnej Deventiv, automatycznym skanerem do diagnozowania jamy ustnej (DAOS). To ma być nowy intratny rynek do zagospodarowania – szacuje się, że jego globalna wartość (chodzi o segment protetyczny i dentystyczny) w 2025 r. sięgnie niemal 39 mld dol.

Polska firma planuje zagraniczną ekspansję

W firmie pojawili się też nowi eksperci: Piotr Kozieł, który niedawno objął stanowisko pełnomocnika zarządu ds. jakości, oraz nowy członek rady doradczej Riccardo Falduto. Mają wesprzeć proces komercjalizacji produktów medtechu na nowych rynkach zbytu. – Jesteśmy podekscytowani podjęciem nowych współprac. Jednym z największych sukcesów Riccarda było przeprowadzenie ekspansji amerykańskiego start-upu w Europie w latach 2014–2019. W 2019 r. firma ta została sprzedana za 70 mln dol. jednej z czołowych międzynarodowych korporacji w dziedzinie opieki zdrowotnej – zaznacza Robert Gromada, prezes MediSensonic. – Naszym celem jest pełne wykorzystanie doświadczenia naszego kolegi i przeniesienie go na płaszczyznę praktyczną – kontynuuje.