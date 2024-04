Sztuczna inteligencja z Polski chce odmienić działanie firm w USA

Firma Network Perspective tworzy nowatorskie narzędzie analityczne – ma ono wspierać spółki technologiczne w podnoszeniu efektywność w zespołach. Wykorzystane do tego systemy sztucznej inteligencji zrobią to w dość nietypowy sposób, bo poprzez zmianę nawyków współpracy. W praktyce technologia wrocławskiego start-upu, dzięki algorytmom i innowacyjnej metodzie analizy sieci organizacji (ONA – Organizational Network Analysis), pobiera i analizuje metadane z systemów do współpracy (e-maile, kalendarze, czaty), a następnie dostarcza informację zwrotną oraz propozycje. Na tej podstawie wiadomo, co należy zmienić, poprawić, a gdzie można wdrożyć automatyzację, podnosząc efektywność pracy.

Na liście klientów są CD Projekt i Allegro

Polski projekt jest na wagę złota, bo – jak wynika z wyliczeń Network Perspective – już po trzech miesiącach korzystania z jej autorskiej technologii zespoły są o 8 proc. bardziej produktywne, zyskując nawet pół dnia w tygodniu na tzw. pracę głęboką (np. kodowanie w przypadku deweloperów). Zmiany możliwe są do osiągnięcia na poziomie nawet kilku tysięcy osób, co ma gwarantować setki tysięcy zaoszczędzonych godzin rocznie. To ważne, bo po pandemii wzrosło zapotrzebowanie na nowe rozwiązania i modele pracy przy jednoczesnej optymalizacji zaangażowania pracowników w powtarzalne i często niepotrzebne procesy. Te, według danych wrocławskiej spółki, pochłaniają dziś nawet 70 proc. czasu pracy. Polskie rozwiązanie, które pomaga „uwolnić czas” spędzany w firmach na niezbyt efektywnych spotkaniach i zadaniach oraz budować więzi w zespołach, już przyciągnęło inwestorów. W ich gronie jest np. fundusz Ataraxy Ventures, tworzony m.in. przez Macieja Nogę, założyciela Pracuj.pl. A teraz – jak się dowiedzieliśmy – pieniądze na rozwój start-upu (1 mln zł) wyłożył fundusz Unfold.vc. Inwestycja z pewnością pomoże w ekspansji innowacyjnego narzędzia.

– Network Perspective odkrywa przyczyny, nie tylko objawy przeciążenia współpracą, a także wyzwania w budowaniu relacji. Inwestycja w spółkę jest wynikiem naszej współpracy z nowojorskim akceleratorem WEVE. Start-up przeszedł przez weryfikację ekspertów z USA, która zakładała udział w akceleracji jedynie zespołów mających potencjał na rozwój biznesu w Stanach. Zyskał dzięki temu wartościowe kontakty, know-how i szansę na efektywną ekspansję – komentuje Magda Surowiec z funduszu Unfold.

Network Perspective już może pochwalić się klientem z USA. To zatrudniająca blisko 1 tys. osób Grupa Adaptavist, będąca globalnym partnerem Atlassian i wspierająca ponad połowę firm z listy Fortune 500. Start-up do swojego rozwiązania przekonał ponadto m.in. takie brandy jak CD Projekt Red czy Allegro.