Od zera do miliarda w cztery miesiące. Wyceny firm od sztucznej inteligencji oszalały

Li założyła WorldLabs podczas urlopu w Stanford, gdzie współkieruje instytutem Human-Centered AI. To laboratorium badawcze uruchomione w 2019 r. w celu wykorzystania AI do poprawy życia ludzi. Jej firma podejmie próbę stworzenia „inteligencji przestrzennej” w sztucznej inteligencji poprzez rozwój przetwarzania danych wizualnych na poziomie ludzkim. W kwietniu Li wygłosiła wykład na TED w Vancouver, opisując potencjał maszyn w zakresie rozumienia przestrzeni trójwymiarowych i poruszania się po nich. Prace te mogą oznaczać przełom w sztucznej inteligencji, umożliwiając jej interakcję ze światem rzeczywistym i rozwój bardziej wyrafinowanych systemów autonomicznych.

Kim jest Fei-Fei Li

Li zyskała sławę w dziedzinie sztucznej inteligencji dzięki opracowaniu ImageNet, dużego zbioru danych w dziedzinie obrazu, który przyczynił się do postępu w zakresie rozpoznawania obiektów przez technologię widzenia komputerowego. Wcześniej kierowała projektem AI w Google Cloud. Od 2017 r. do 2018 r. była w zarządzie Twittera. Później była doradcą grupy zadaniowej Białego Domu ds. sztucznej inteligencji.

Jej wizja dotycząca inteligencji przestrzennej jest bardzo ambitna. Celem jest wyszkolenie maszyny zdolnej do zrozumienia złożonego świata fizycznego i wzajemnych powiązań znajdujących się w nim obiektów.

Wśród innych grup zajmujących się AI, które cieszą się zainteresowaniem inwestorów, znajduje się szereg opracowujących inteligentne roboty, które potrafią rozumieć swoje fizyczne otoczenie. Na przykład Skild, który buduje „mózg ogólnego przeznaczenia dla różnorodnych postaci robotów”, został w zeszłym tygodniu wyceniony na 1,5 mld dol. po otrzymaniu 300 mln dol. finansowania od SoftBanku, funduszu inwestycyjnego założyciela Amazona Jeffa Bezosa, Lightspeed Venture Partners i innych.

Nic nie wskazuje na zmianę podejścia inwestorów. Firma Quid wylicza, że tylko trzy kraje (USA, Chiny i W. Brytania) mają aż 7,7 tys. start-upów AI (i to takich, które już pozyskały minimum 1,5 mln dol. finansowania). Choć firmy cieszy taki napływ kapitału, to coraz poważniejsze są obawy o powstanie kolejnej bańki inwestycyjnej na wzór tej internetowej z początku wieku. Wówczas z hukiem pękła, gdy okazało się, że większość firm o ogromnych wycenach nie generuje wystarczających przychodów, co doprowadziło do spadków cen akcji. Sytuacja, zdaniem wielu ekspertów, może się powtórzyć, gdyż duża część z tych miliardowych firm nie jest w stanie zmonetyzować projektów.