Polski dron łowca upoluje wrogie bezzałogowce. Niszczy je w zaskakujący sposób

„Myśliwy” – tak o najnowszym dziecku APS mówią eksperci. Bezzałogowiec, stworzony przez firmę z branży systemów antydronowych, po raz pierwszy zaprezentowany został właśnie w ubiegłym tygodniu na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Sprzęt działa niczym łowca – czeka, wykrywa, a następnie śledzi i neutralizuje wrogie małe bezzałogowe statki powietrzne (BSP). Co ciekawe, choć nie jest wcale uzbrojony, może być używany zarówno w czasie pokoju, jak też w warunkach bojowych.

Drona wspiera sztuczna inteligencja

APS to firma, która tworzy radary oraz bazujące na nich systemy wykrywające drony. Korzystają z nich m.in. armie Polski i Ukrainy. Po te rozwiązanie sięgają jednak także cywilni kontrahenci: elektrownie, rafinerie czy sieci telekomunikacyjne. Teraz dostaną do swoich rąk prawdziwego wojownika. Dron łowca został skonstruowany tak, by szybko zlokalizować wrogi BSP i uderzyć. I to dosłownie, bo pojazd taranuje bezzałogowce, wykorzystując energię kinetyczną do ich zniszczenia. Jak informuje gdyńska firma, dron myśliwy jest częścią systemów antydronowych SKYctrl.

Co ważne, nowy bezzałogowiec to zaawansowane urządzenie wspierane sztuczną inteligencję, w efekcie działa w dużej mierze autonomicznie. Naprowadzanie na cel odbywa się z wykorzystaniem radarów tworzonych specjalnie na potrzeby systemów antydronowych oraz wideotrackera. Dzięki zaawansowanym algorytmom grupa dronów myśliwych, wysłana do neutralizacji wrogiego roju statków, komunikuje się między sobą w czasie rzeczywistym i dzieli celami według optymalnych warunków ataku.

– W momencie wybuchu wojny w Ukrainie byliśmy gotowi, by zapewnić skuteczne narzędzia antydronowe. Ogromna aktywność dronów bojowych w tej wojnie była dla nas impulsem do rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań, czego efektem jest między innymi nasz „myśliwy” – mówi Maciej Klemm, współtwórca i prezes APS.