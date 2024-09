Tworzył gry, teraz dba o zdrowie. Polak stworzył nowy sposób zdalnego badania

– Poszukujemy podmiotów, których działalność i rozwiązania mają realny oraz pozytywny wpływ na życie ludzi i środowisko. Widząc ogromny potencjał technologii Shen.AI na poprawę komfortu życia milionów ludzi postanowiliśmy zostać jednym z inwestorów – komentuje Jacek Ostrowski z Simpact Ventures.

Z kolei Pavel Petřek z Tilia Impact Ventures liczy, iż w przyszłości każdy będzie miał dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zasobności portfela. A jego zdaniem właśnie Shen.AI ma potencjał, by stać się kluczowym elementem nowoczesnej medycyny.

MX Labs chce odciążyć systemy medyczne

Pozyskane właśnie finansowanie ma być przeznaczone przede wszystkim na rozwój technologii Shen.AI. Twórcy inteligentnego narzędzia AI do monitorowania parametrów życiowych za pomocą urządzeń mobilnych tłumaczą, że dzięki temu systemowi możliwe są wczesne wykrywanie i monitoring poważnych chorób cywilizacyjnych, takich jak choćby nadciśnienie tętnicze, które dotyka 1.4 mld ludzi na całym świecie.

– Dzięki łatwej integracji z różnymi platformami cyfrowymi, jak aplikacje mobilne czy serwisy internetowe, Shen.AI stanowi skalowalne i wszechstronne rozwiązanie – mówi Remigiusz Kościelny. – W obliczu rosnącego zapotrzebowania na zdalne monitorowanie zdrowia, potencjał rynkowy tego rozwiązania jest ogromny – kontynuuje współzałożyciel MX Labs.

Jak wskazuje, coraz więcej osób zmaga się z nadciśnieniem i chorobami sercowo-naczyniowymi, które są główną przyczyną zgonów na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co roku umiera z tego powodu 17,9 mln ludzi, co stanowi przeszło 30 proc. wszystkich zgonów na świecie. Liczba osób z nadciśnieniem tętniczym wzrosła dwukrotnie między 1990 a 2019 r. (z 650 mln do 1,3 mld), a szacuje się, iż niemal połowa z nich nawet nie wie o swojej chorobie. To prowadzi do poważnych komplikacji zdrowotnych i zwiększa obciążenie systemów medycznych. W MX Labs uważają, że w tej sytuacji tradycyjne metody monitorowania są często nieadekwatne do bieżących potrzeb, szczególnie w obszarach o ograniczonym dostępie do zaawansowanej opieki medycznej. Stąd potencjał projektu Remigiusza Kościelnego, który ma odpowiadać na te wyzwania.