Polacy budują globalną platformę. Pomoże każdej firmie

Ten trend rozwija się też w Europie, ale olbrzymią rolę wciąż odgrywają tu edytor tekstu i drukarka. – Pergamin ma olbrzymi potencjał, by to odmienić. A my zamierzamy wykorzystać nasze doświadczenie w rozwoju Relativity i inwestycjach w amerykańskie legaltechy, by pomóc w jego wykorzystaniu – tłumaczy nowy inwestor w Pergaminie.

Warto zaznaczyć, że w start-upie wcześniej byli już inni inwestorzy, do których dołączył właśnie OnDean Forward. Mowa o niemieckim funduszu Sunfish Partners czy rodzimym DFRI i Funding Box. Dotychczas Pergaminowi kapitał zapewniły również JR Holding i Nunatak Capital. Najnowsza runda zwiększa łączną wartość finansowania pozyskanego przez wrocławski start-up do ok. 20 mln zł.