Google wsparło polską firmę. Blisko chce odmienić opiekę i leczenie dzieci

Rozwój projektu był możliwy m.in. dzięki dofinansowaniu od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Stojąca za start-upem Aleksandra Kozera, absolwentka Harvarda, skupia się nie tylko na AI. Rozwija także platformę łączącą rodziców i nianie, a ponadto tworzy fundamenty pod profesjonalną opiekę nad dziećmi. Jej start-up The Village Network, który rozwija z Agnieszką Łuczak i Weroniką Matejko-Skwarek, ma ułatwiać mamom powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, a przy tym profesjonalizuje usługi opiekunek. Projekt o nazwie Wioski.co to platforma IT, która w kompleksowy sposób podchodzi do kwestii opieki i edukacji wczesnodziecięcej. I jak zapewniają założycielki The Village, wpisuje się w światowy trend tzw. micro-schoolingu.

Jak powstał pomysł na biznes Blisko?

Pomysł na biznes narodził się w głowie Kozery podczas pobytu na Harvardzie. Wówczas powstała idea wiosek, czyli mikropunktów opieki dla dzieci w wieku od roku do trzech lat. Na rynku edukacji wczesnodziecięcej działa od 2019 r., testując i ulepszając model działania wiosek pod kątem administracyjnym, jak również pedagogicznym. W 2021 r. The Village pozyskał inwestorów (fundusz Movens VC wyłożył na ten projekt 2,7 mln zł). Przemysław Jurgiel-Żyła, dyrektor inwestycyjny Movens VC, przekonywał wówczas, że start-up ma również predyspozycje do budowania międzynarodowego zasięgu.

Branża opieki nad dziećmi (early stage education) w Polsce dotychczas praktycznie nie była widoczna dla inwestorów, a jest to rynek prężnie rozwijający się za oceanem. W Stanach Zjednoczonych jest on wyceniany na ponad 55 mld dol. Technologia Wioski.co to platforma wspierająca zakładanie, utrzymanie i rozliczanie stron zaangażowanych w budowanie wiosek. Wspiera rodziców, nianie w procesie od koncepcji biznesowej, poprzez zdobycie wszystkich uprawnień, jak również w zakresie programu edukacyjnego. Spółka wspiera osoby, które chcą postawić pierwsze kroki we własnej działalności w zakresie dziennej opieki nad dziećmi. Wioski.co to też wyszukiwarka wiosek w pobliżu miejsca zamieszkania.

Start-upy edukacyjne, czyli tzw. edtechy, to w Polsce coraz prężniej rozwijająca się branża. Z raportu „Czy polskie spółki edtech mają szansę odmienić oblicze światowej edukacji?”, przygotowanego przez Startup Poland oraz InCredibles Sebastiana Kulczyka, wynika, że już w 2025 r. wartość tego rynku przekroczy 300 mld dol. „Przed polską branżą edtech jeszcze długa droga. Start-upy muszą nauczyć się aktywnej komunikacji zarówno ze szkołami, jak i rodzicami. Podpowiadać im, jakie rozwiązania sprawdzają się najlepiej, pokazywać, jak one działają w praktyce, wreszcie – w przypadku szkół – wspierać konkretną wiedzą na temat możliwości pozyskania funduszy na zakup i wdrożenie nowoczesnych narzędzi” – czytamy we wstępie do raportu.