Polski latający skuter zamierza podbić świat. Ma być „dla każdego"

Mariusz Pułas, odpowiedzialny w spółce za technologię, przyrównuje SkyRacera do Speeder Bike’a, znanego fanom „Gwiezdnych Wojen”. Chodzi o filmowy latający skuter, który był na wyposażeniu Imperium.

Polacy inspirowali się Supermanem. Lot jak w motocyklu

– My jednak inspirowaliśmy się sportowymi motocyklami i symulatorem lotu Supermana – mówi Pułas. – Futurystyczny wygląd ma podkreślić, że właściwie wkraczamy w nową erę latania. To, co chcemy zaproponować ze SkyRacer X1, to zupełnie inne wrażenia lotu i nieporównywalne poczucie wolności w połączeniu z dużą dawką adrenaliny – kontynuuje. I wskazuje, że pojazd będzie wyposażony w trzy tryby lotu, zależne do indywidualnych preferencji i poziomu umiejętności.

Czytaj więcej Drony Pasażerskie drony wkrótce podbiją niebo. Polskie akcenty W 2022 r. wystartują pierwsze w historii wyścigi latających samochodów. A to będzie ledwie wstęp do rewolucji, która właśnie rusza w przestrzeni powietrznej.

Tryb dla amatorów zapewni w pełni automatyczny lot, z kolei bardziej doświadczeni będą w stanie przejąć pełną kontrolę nad maszyną. Za sprawą kompaktowych wymiarów i mechanizmu składania ramion, urządzenie będzie mogło być w łatwy sposób transportowane i szybko przygotowane do lotu, a możliwość wymiany akumulatorów sprawi, że czas lotów może być dłuższy.

Według strategii rozwojowej spółki kolejne modele z serii SkyRacer mają być wyposażenie w napęd hybrydowy, co umożliwi zwiększenie czasu lotu do godziny. To poprawi cechy użytkowe skutera i – jak zaznaczają w start-upie – ma szanse wzbudzić zainteresowanie klientów poszukujących rozwiązań do aeromobilności oraz przedstawicieli służb takich jak ratownictwo czy jednostki specjalne. Przedstawiciela firmy Maviator przekonują, że ich rozwiązanie zapewnia łatwość pilotażu, ale też prosty serwis i niskie koszty eksploatacji.