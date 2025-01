Ten polski pojazd może być hitem. Jeździ, pływa, lata

Pieniądze na wielozadaniowe pojazdy bezzałogowe i przyszłe załogowce spółka zbiera nie od funduszy VC, ale w dość nietypowy jak na start-upy sposób. Część finansowania pozyskała, emitując tokeny, ale kluczem jest świadczenie usług w parku maszynowym. – Pracujemy tam głównie na materiale powierzonym. Chodzi o wszelakiego rodzaju zlecenia od branży lotniczej i automotive – tłumaczy prezes B-Technology.

Zarobione w ten sposób pieniądze inwestowane są w innowacyjne projekty, w tym Beccarii. Mielniczek nie ukrywa, że ze swoimi dronami będzie chciał wyjść za granicę. Mamy już filię w W. Brytanii. Na razie jednak firma koncentruje się na rozwoju produktu jako takiego. – Widzimy globalny boom na tzw. air mobility (z ang. mobilność powietrzna – red.), w tym na wszelkiego rodzaju eVTOL (elektryczne pojazdy pionowego startu – red.). Chcemy się wpisać w trend. Obecnie trwają prace nad demonstratorem i liczę, że w połowie br. będziemy mieli gotowy prototyp Beccarii. Zainteresowanie nim jest duże i mamy już pierwszych potencjalnych klientów – zapewnia nasz rozmówca.

W tym samym czasie rozwijana jest mniejsza, bezzałogowa wersja wielozadaniowego pojazdu. Ten model start-up zaprezentował na początku 2025 r. na prestiżowych targach CES w Las Vegas. Pojazd mocno przykuwał uwagę. – Mamy zapytania od klientów z Afryki, czy można wykorzystać go do monitorowania nosorożców, jest zainteresowanie z Niemiec, gdzie nasze rozwiązanie mogłoby być stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa – ujawnia Mielniczek. I dodaje, że ów dron to w praktyce profesjonalna kamera, którą można umieścić praktycznie wszędzie.

– Wyląduje np. na dachu wieżowca, podjedzie do krawędzi i będzie obserwować otoczenie. Po wyłączeniu silników w tym trybie jest w stanie pracować bez przerwy, przesyłając obraz, przez dwa tygodnie. A ten pojazd nie tylko lata i jeździ, ale też pływa, więc jego potencjał jest ogromny – zaznacza założyciel start-upu.

Podobne funkcjonalności ma mieć Beccarii. – Będzie miał szereg zastosowań, od rekreacyjnego, przez transport paczek, po wykorzystanie przez służby ratunkowe i wojsko, w tym np. jako system ewakuacji medycznej czy dostaw zapasów – wyjaśnia Mielniczek.