Magazyny energii firmy Huawei dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych jako pierwsza na świecie uzyskała najwyższy poziom certyfikacji bezpieczeństwa TÜV Rheinland
Foto: Mat. Partnera
Trzy poziomy bezpieczeństwa
TÜV Rheinland to uznana na całym świecie, niezależna organizacja specjalizująca się w inspekcji, testowaniu i certyfikacji. Wraz z dynamicznym rozwojem rynku magazynowania energii pojawiła się potrzeba stworzenia nowych, bardziej precyzyjnych standardów, ponieważ dotychczasowe regulacje przestały w pełni odpowiadać rosnącym wymaganiom technologicznym i bezpieczeństwa. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, TÜV Rheinland opracował kompleksową klasyfikację bezpieczeństwa magazynów energii, dopasowaną do różnych scenariuszy eksploatacji. Nowy system porządkuje rynek i zapewnia branży jasne kryteria oceny, wspierając jej zrównoważony i bezpieczny rozwój.
Klasyfikacja bezpieczeństwa obejmuje trzy poziomy:
Poziom 1 (Basic): magazyn energii spełnia podstawowe wymogi prawne i regulacyjne, gwarantując minimalne bezpieczeństwo wymagane do dopuszczenia produktu do obrotu.
Poziom 2 (Plus): system zapewnia dodatkową ochronę mechaniczną, elektryczną, termiczną i środowiskową, skutecznie zapobiegając pożarom wywołanym zjawiskiem ucieczki termicznej na poziomie modułu bateryjnego.
Poziom 3 (Prime): najwyższy poziom bezpieczeństwa, który gwarantuje, że nawet w skrajnych warunkach – gdy pożar zostanie wywołany czynnikami zewnętrznymi – ucieczka termiczna nie rozprzestrzeni się poza pojedynczy moduł, chroniąc zdrowie i życie personelu.
Pierwszy na świecie certyfikat „Prime” dla Huawei
TÜV Rheinland przyznał Huawei Digital Power pierwszy na świecie certyfikat bezpieczeństwa magazynów energii na poziomie „Prime”. To wydarzenie stanowi ważny przełom dla całej branży, podkreślając wyjątkowe możliwości platformy Smart String & Grid Forming ESS, opracowanej przez Huawei Digital Power.
Według Weichuna Li, wiceprezesa Global Power Electronics i dyrektora generalnego działu Solar & Commercial Products China w TÜV Rheinland Group, w kontekście „podwójnych celów węglowych” Chin branża magazynowania energii stoi przed perspektywą dynamicznego rozwoju i odegra kluczową rolę we wspieraniu rozwoju sektora energii odnawialnej. Huawei Digital Power, jako czołowa marka w dziedzinie fotowoltaiki i magazynowania energii, osiągnęła znaczący przełom dzięki platformie Smart String & Grid Forming ESS, która zapewnia kontrolę zjawiska ucieczki termicznej już na poziomie pojedynczego pakietu baterii.
Zhou Tao, prezes linii produktów Smart PV & ESS w Huawei Digital Power, wyraził wdzięczność firmie TÜV Rheinland za przyznanie pierwszego w branży certyfikatu bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Podkreślił, że wyróżnienie to jest potwierdzeniem innowacyjności technologicznej Huawei Digital Power oraz konsekwentnego zaangażowania w rozwój wysokiej jakości rozwiązań dla fotowoltaiki i magazynowania energii. Firma zobowiązuje się do długoterminowego rozwoju i systematycznego wykraczania poza standardy branżowe, oraz dostarczania coraz bezpieczniejszych i niezawodnych produktów. W przyszłości Huawei Digital Power będzie współpracować z TÜV Rheinland nad wdrażaniem kolejnych, jeszcze wyższych standardów bezpieczeństwa, wspierając tym samym stabilny rozwój całej branży magazynowania energii.
Magazyn energii firmy Huawei do zastosowań domowych uzyskuje specjalistyczny certyfikat bezpieczeństwa TÜV Rheinland
Foto: Mat. Partnera
Bezpieczeństwo jako podstawa innowacji
Rozwój magazynów energii wymaga nie tylko większej pojemności i wydajności, lecz przede wszystkim najwyższych standardów bezpieczeństwa. Huawei Digital Power wyznacza kierunek, inwestując w rozwiązania, które przesuwają granice technologiczne – od kontroli zjawiska ucieczki termicznej na poziomie całego kontenera do kontroli na poziomie pojedynczego pakietu baterii. To przełomowe podejście, potwierdzone certyfikatem „Prime”, nie tylko zwiększa niezawodność systemów, ale też staje się nowym punktem odniesienia dla całej branży. Dzięki temu innowacje Huawei realnie przekładają się na jakość i trwałość transformacji energetycznej.
