Do start-upów trafią duże pieniądze. Państwowa instytucja wesprze zagraniczną ekspansję

Z tego artykułu się dowiesz: Do jakich funduszy trafi kapitał alokowany przez PFR Ventures i na czym skupią się ich inwestycje?

W jaki sposób pieniądze z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki są wykorzystywane na rzecz polskich spółek?

Jakie są przewidywane efekty najnowszej inwestycji PFR?

PFR Ventures podpisało kolejne umowy z zespołami zarządzającymi funduszami VC – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) trafi do nich 196 mln zł. W sumie zespoły te będą dysponować kapitałem o łącznej wartości niemal 260 mln zł. Cel? Zasilenie polskich start-upów.

Fundusz VC celują w AI i cyberbezpieczeństwo

Alokowane przez PFR Ventures środki trafią do betacluster Ventures, Cofounder VC, Stelo Ventures i VO2 Ventures. Zespół zarządzający Cofounder VC pozyskał kapitał z programu PFR KOFFI, który przeznaczony jest dla funduszy inwestujących w polskie spółki na etapie wzrostu i ekspansji. Pozostałe umowy bazują na budżecie programu PFR Starter i przełożą się na finansowanie projektów zalążkowych (tzw. seed). I tak betacluster Ventures będzie inwestować w spółki na wczesnym etapie rozwoju, koncentrując się na projektach wokół danych i AI. Fundusz – prowadzony przez doświadczonych inwestorów i operatorów z Wrocławia, Krakowa i Berlina – ma wspierać start-upy w skalowaniu i budowie globalnych produktów, pomagając konkurować na rynkach międzynarodowych. Cofounder VC inwestuje natomiast na etapie wczesnego wzrostu w projekty technologiczne, które posiadają zweryfikowany rynkowo produkt, generują rosnące przychody.

Stelo Ventures to z kolei drugi fundusz głównych założycieli, którzy w ramach poprzedniego wehikułu zrealizowali 18 inwestycji (wśród nich: Genomtec, Inksearch, Mooveno, Spantium 360, Supersonic i Weartech). Zespół planuje dokonać do 20 inwestycji na etapie zalążkowym przy zaangażowaniu od 3 do 5 mln zł w pojedynczy projekt. Na celowniku znajdą się przedsięwzięcia z sektorów HR, marketingu, czy cyberbezpieczeństwa. Czwarty wsparty przez PFR fundusz to VO2 Ventures, który chce zasilać start-upy nie tylko kapitałem. ale i ekspertyzą.