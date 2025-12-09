Do start-upów trafią duże pieniądze. Państwowa instytucja wesprze zagraniczną ekspansję

Aktualizacja: 09.12.2025 17:46 Publikacja: 09.12.2025 09:30
PFR Ventures podpisało kolejne umowy z zespołami zarządzającymi funduszami VC – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) trafi do nich 196 mln zł. W sumie zespoły te będą dysponować kapitałem o łącznej wartości niemal 260 mln zł. Cel? Zasilenie polskich start-upów.
Alokowane przez PFR Ventures środki trafią do betacluster Ventures, Cofounder VC, Stelo Ventures i VO2 Ventures. Zespół zarządzający Cofounder VC pozyskał kapitał z programu PFR KOFFI, który przeznaczony jest dla funduszy inwestujących w polskie spółki na etapie wzrostu i ekspansji. Pozostałe umowy bazują na budżecie programu PFR Starter i przełożą się na finansowanie projektów zalążkowych (tzw. seed). I tak betacluster Ventures będzie inwestować w spółki na wczesnym etapie rozwoju, koncentrując się na projektach wokół danych i AI. Fundusz – prowadzony przez doświadczonych inwestorów i operatorów z Wrocławia, Krakowa i Berlina – ma wspierać start-upy w skalowaniu i budowie globalnych produktów, pomagając konkurować na rynkach międzynarodowych. Cofounder VC inwestuje natomiast na etapie wczesnego wzrostu w projekty technologiczne, które posiadają zweryfikowany rynkowo produkt, generują rosnące przychody.
Stelo Ventures to z kolei drugi fundusz głównych założycieli, którzy w ramach poprzedniego wehikułu zrealizowali 18 inwestycji (wśród nich: Genomtec, Inksearch, Mooveno, Spantium 360, Supersonic i Weartech). Zespół planuje dokonać do 20 inwestycji na etapie zalążkowym przy zaangażowaniu od 3 do 5 mln zł w pojedynczy projekt. Na celowniku znajdą się przedsięwzięcia z sektorów HR, marketingu, czy cyberbezpieczeństwa. Czwarty wsparty przez PFR fundusz to VO2 Ventures, który chce zasilać start-upy nie tylko kapitałem. ale i ekspertyzą.
– Blisko 260 mln zł nowego kapitału trafi do funduszy inwestujących w polskie firmy. To najlepszy dowód na to, jak środki europejskie mogą wspierać rozwój: z jednej strony umożliwiają firmom wzrost dzięki profesjonalnemu finansowaniu, a z drugiej – wzmacniają rynek kapitałowy poprzez budowę nowych zespołów inwestycyjnych i mobilizację kapitału prywatnego. To rozwiązanie, które realnie podnosi jakość finansowania innowacji w Polsce – komentuje Mikołaj Raczyński, wiceprezes PFR.
To nie pierwsze zastrzyki w ramach FENG. Łącznie dotąd PFR podpisał już 15 umów z funduszami VC.
– Każde zaangażowane przez nas 2 zł przyciągnęło 1 zł z prywatnych środków. Ten kapitał najczęściej pozwala nam na finansowanie zespołów zarządzających wspólnie z inwestorami prywatnymi, którzy dopiero wkraczają na rynek i potrzebują dodatkowych zachęt do podjęcia ryzyka. Widzimy, że ten mechanizm z sukcesem buduje fundamenty polskiego rynku i docelowo pozwala na odwrócenie proporcji kapitału publicznego i prywatnego – tłumaczy Karolina Mitraszewska, prezeska PFR Ventures.
Środki z programu Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki mają pozwolić na zasilenie w sumie około 40 funduszy VC – wkład publiczny wyniesie w nich 2,1 mld zł, a dodatkowe 1,1 mld zł dołożą inwestorzy prywatni. Dotychczas do wspomnianych 15 zespołów zarządzających alokowanych zostało już prawie 1 mld zł. Łącznie z wkładem inwestorów prywatnych, posiadają one już ponad 1,3 mld zł (z tych pieniędzy sfinansowanych ma zostać około 240 innowacyjnych projektów).
