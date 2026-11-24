Materiał powstał we współpracy z Allegro

Prowadzenie firmy działającej w e-commerce wymaga nie tylko dobrego produktu i umiejętności dotarcia do klientów, ale również odpowiedniego zaplecza finansowego. Przedsiębiorca musi zadbać o dostępność towaru, inwestować w promocję, rozwijać magazyn i usprawniać procesy sprzedażowe. Wiele z tych działań wymaga jednak kapitału, który nie zawsze jest dostępny w odpowiednim momencie. Brak środków może oznaczać konieczność rezygnacji z atrakcyjnego zakupu, ograniczenia działań marketingowych czy odłożenia planów rozwojowych na później.

Problem ten dotyczy szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Z badania Minds & Roses wynika, że 45 proc. firm wskazuje brak wystarczających środków na promocję i reklamę jako jedno z wyzwań prowadzenia działalności. 37 proc. nie ma pieniędzy na inwestycje w magazyny, maszyny, technologie czy procesy, które mogłyby pozwolić na zwiększenie sprzedaży. Z kolei 30 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że nie dysponuje kapitałem pozwalającym na korzystanie z okazji zakupowych. Jednocześnie ponad połowa firm w Polsce w ogóle nie korzysta z finansowania zewnętrznego.

Allegro Kapitał. Finansowanie dopasowane do potrzeb sprzedających

Odpowiedzią na te wyzwania jest Allegro Kapitał, czyli zbiór usług finansowych przygotowanych z myślą o przedsiębiorcach sprzedających na platformie. Oferta obejmuje trzy rozwiązania: Limit odnawialny od Allegro Pay, Pożyczkę na większe potrzeby od PKO Banku Polskiego oraz Pożyczkę na nagłe wydatki od PragmaGO. Dzięki temu firmy mogą dobrać rodzaj i wysokość finansowania do swoich aktualnych potrzeb.

Zestawienie kluczowych parametrów produktów Allegro Kapitał

Produkt Kwota limitu / pożyczki Kluczowy wyróżnik Limit odnawialny (Allegro Pay) 5 000 zł - 100 000 zł Produkt dostosowany do aktualnych potrzeb sprzedawcy z automatyczną spłatą z obrotów sklepu na Allegro. Sprzedawca sam ustala %, który chce przekazywać na rzecz spłaty i płaci tylko za każdy dzień wykorzystanych środków. Pożyczka na większe potrzeby (PKO Bank Polski) 5 000 zł - 500 000 zł Wniosek w 100% online, bez dodatkowych zabezpieczeń oraz konieczności zakładania konta w PKO Banku Polskim. Pożyczka na nagłe wydatki (PragmaGO) 3 000 zł - 300 000 zł Prosty wniosek dla każdej formy działalności (potrzebujesz tylko numer PESEL i numer telefonu).

Szczególnym rozwiązaniem jest limit odnawialny oferowany przez Allegro Pay. Jego konstrukcja uwzględnia specyfikę handlu internetowego, w którym zapotrzebowanie na kapitał zmienia się wraz z poziomem sprzedaży, sezonowością i pojawiającymi się okazjami zakupowymi. W ramach oferty przedsiębiorca może uzyskać od 5 tys. do 100 tys. zł i korzystać z dostępnych środków wtedy, gdy są mu potrzebne. Nie płaci przy tym za samą dostępność finansowania, ponieważ odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej kwoty i za rzeczywiste dni korzystania z pieniędzy. Produkt nie wiąże się również z prowizją za udzielenie ani wcześniejszą spłatę.

Elastyczna spłata powiązana z codzienną sprzedażą

Jednym z wyróżników limitu odnawialnego jest sposób jego spłaty. Zamiast sztywnych rat miesięcznych zastosowano model, w którym ustalony procent jest automatycznie pobierany z codziennej sprzedaży na Allegro. Oznacza to, że wysokość potrącenia dostosowuje się do wyników firmy – w słabsze dni jest niższa, a przy większym obrocie przedsiębiorca szybciej zmniejsza wykorzystane zadłużenie.

Co ważne, każda dokonana spłata natychmiast odnawia dostępny limit. Firma może więc ponownie korzystać ze środków bez konieczności przechodzenia całego procesu wnioskowania od początku. Takie rozwiązanie zapewnia większą elastyczność w zarządzaniu bieżącym kapitałem, szczególnie w działalności, w której przychody i wydatki nie zawsze rozkładają się równomiernie w ciągu miesiąca.

Kapitał, który pozwala wykorzystać okazje biznesowe

Dostęp do dodatkowych środków może mieć znaczenie nie tylko w sytuacjach, gdy firmie brakuje pieniędzy na bieżące wydatki. W działalności handlowej równie ważna jest możliwość szybkiego reagowania na okazje, które mogą przełożyć się na lepsze warunki zakupowe i wyższą rentowność sprzedaży.

Przedsiębiorca dysponujący odpowiednim kapitałem może zdecydować się na zakup większej partii towaru, uzyskując korzystniejszą cenę jednostkową lub rabat za większy wolumen. Dodatkowe środki pozwalają również szybciej regulować należności wobec dostawców, co niekiedy wiąże się z dodatkowymi korzyściami cenowymi. W grę wchodzą także okazje zakupowe, takie jak wyprzedaże końcówek serii czy możliwość nabycia produktów na preferencyjnych warunkach.

Finansowanie może wspierać również inwestycje w rozwój oferty. Rozszerzenie asortymentu o nowe warianty produktów, wejście do kolejnych kategorii czy zwiększenie budżetu reklamowego wymaga nakładów, które nie zawsze można pokryć z bieżących przychodów. Dostęp do kapitału pozwala realizować takie plany bez konieczności odkładania ich do momentu zgromadzenia odpowiednich oszczędności.

Nie oznacza to oczywiście, że każde finansowanie automatycznie przełoży się na wyższe zyski. Kluczowe jest dopasowanie jego wysokości i kosztów do możliwości przedsiębiorstwa oraz planowanego wykorzystania środków. Odpowiednio dobrany kapitał może jednak zwiększyć możliwości zakupowe firmy, poprawić jej pozycję negocjacyjną i ułatwić wykorzystanie potencjału sprzedażowego.

Firmy korzystające z Allegro Kapitał szybciej rozwijają sprzedaż

Znaczenie dostępu do finansowania widać również w danych dotyczących sprzedających na Allegro. Zestawienie obejmujące okres od stycznia do lipca 2026 r. pokazuje, że przedsiębiorcy korzystający z usług Allegro Kapitał rosną średnio o 10 punktów procentowych szybciej niż porównywalne firmy, które nie korzystają z tego rozwiązania.

Różnice widać również w rozwoju oferty. Wśród przedsiębiorstw korzystających z Allegro Kapitał o 16 punktów procentowych więcej firm wprowadza nowe warianty produktów, a o 11 punktów procentowych więcej wchodzi do kolejnych kategorii. Dane te pokazują, że finansowanie może wspierać nie tylko bieżącą działalność, ale również poszerzanie asortymentu i poszukiwanie nowych możliwości sprzedażowych.

Nie tylko limit odnawialny. Jak dobrać finansowanie do potrzeb firmy?

Potrzeby przedsiębiorstw są różne. Jedna firma może potrzebować elastycznego dostępu do kapitału na bieżące zakupy, inna planować większą inwestycję, a jeszcze inna szukać środków na niespodziewane wydatki operacyjne. Dlatego oferta Allegro Kapitał obejmuje również dwa produkty uzupełniające.

Pożyczka na większe potrzeby, oferowana przez PKO Bank Polski, umożliwia pozyskanie finansowania do 500 tys. zł. To rozwiązanie dla przedsiębiorców planujących większe wydatki, którzy preferują stałe miesięczne raty. Skorzystanie z produktu nie wymaga przy tym otwierania nowego rachunku bankowego.

Z kolei Pożyczka na nagłe wydatki od PragmaGO pozwala uzyskać do 300 tys. zł na finansowanie bieżącej działalności. Jej konstrukcja opiera się na oprocentowaniu 0 proc. oraz przejrzystej, stałej prowizji operacyjnej.

Trzy produkty różnią się wysokością dostępnego finansowania i sposobem rozliczania zobowiązania. Dzięki temu przedsiębiorca może wybrać rozwiązanie odpowiadające zarówno aktualnej sytuacji firmy, jak i charakterowi wydatków, które chce sfinansować.

Finansowanie bez zbędnych formalności. Wniosek online i szybka decyzja

Dla przedsiębiorców liczy się nie tylko dostępność środków, ale również czas i formalności potrzebne do ich uzyskania. W przypadku Allegro Kapitał proces wnioskowania został maksymalnie uproszczony. Całość odbywa się online, bez konieczności dostarczania zaświadczeń czy dokumentów księgowych. Wypełnienie wniosku zajmuje kilka minut.

Ważną kwestią pozostaje również kontrola nad zobowiązaniem. Przejrzyste warunki cenowe, możliwość wyboru modelu spłaty i dostęp do informacji o kosztach pozwalają przedsiębiorcy uwzględnić finansowanie w planowaniu bieżącej działalności.

Rozwój firmy nie zawsze wymaga czekania na moment, w którym zgromadzi ona odpowiednio duże oszczędności. Czasem większe znaczenie ma możliwość szybkiego zareagowania na okazję zakupową, zwiększenia dostępności produktów czy zainwestowania w działania, które mogą przynieść dodatkowe przychody. Finansowanie zewnętrzne, odpowiednio dopasowane do możliwości i potrzeb przedsiębiorstwa, może być w takich sytuacjach narzędziem wspierającym wzrost, a nie wyłącznie sposobem na pokrycie bieżących braków w budżecie.

Więcej informacji o dostępnych rozwiązaniach można znaleźć na stronie Allegro Kapitał.

Materiał powstał we współpracy z Allegro