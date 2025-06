MATERIAŁ PARTNERA IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

To właśnie podczas konkursu e-Commerce Polska awards wybrzmiewają najważniejsze trendy, innowacyjne strategie i przełomowe technologie, które kształtują przyszłość e-commerce w Polsce. Udział w konkursie to nie tylko prestiż i rozpoznawalność, lecz także możliwość zaprezentowania swojej firmy jako lidera zmian i kreatora wartości w cyfrowej gospodarce. To przestrzeń, w której reputacja spotyka się z realnym wpływem, a wizja z uznaniem branży.

Prawdziwe święto e-commerce

Do XIII edycji konkursu e-Commerce Polska awards 2025 – najbardziej uznanego programu wyróżniającego przedsiębiorstwa wyznaczające standardy krajowego handlu cyfrowego – mogą składać swoje aplikacje sklepy internetowe, platformy marketplace, producenci rozwijający kanały D2C, dostawcy usług logistycznych i płatniczych oraz twórcy technologii wspierających e-handel. Gala finałowa odbędzie się 17 września 2025 r., gromadząc kluczowych decydentów ekosystemu e-commerce.

Konkurencja o tytuł Grand Prix nabiera wyjątkowej wagi: rynek e-commerce w Polsce przekroczył 200 mld zł wartości brutto i rośnie w tempie 11 proc. rocznie, napędzany ekspansją marketplace’ów, inwestycjami w sztuczną inteligencję i rozwojem handlu cross-border.

– Naszą misją jest wyróżnienie firm, które łączą skalowalność modelu biznesowego z empatycznym podejściem do klienta oraz odpowiedzialnością środowiskową – podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby. – W poprzedniej edycji odnotowaliśmy rekordowy poziom innowacji; w 2025 r. spodziewamy się projektów, które po raz kolejny udowodnią, że handel cyfrowy nie ma granic.

Tegoroczna edycja przynosi nowe kategorie, aby jeszcze bardziej podkreślić rozwój tej części e-commerce. Oto nowości XIII edycji:

* Best subscription model in e-commerce

* Best personalisation tool for e-commerce

Perspektywa e-commerce

Udział w e-Commerce Polska awards 2025 jest więc nie tylko wzmocnieniem brand awareness, lecz także punktem odniesienia przy planowaniu strategicznych pivotów produktowych i technologicznych.

We współczesnym ekosystemie digital commerce reputacja rośnie proporcjonalnie do odwagi innowacji – e-Commerce Polska awards pozostaje jej najbardziej wiarygodnym akceleratorem.

Partnerzy Główni: Allegro, Przelewy24, Mastercard

Szczegóły: www.ecpawards.pl

Korzyści biznesowe – wymierna przewaga konkurencyjna

* Uwiarygodnienie marki – 56 proc. konsumentów wskazuje nagrody branżowe jako czynnik wzmacniający zaufanie do sklepu.

* Ekspozycja medialna – wielokanałowa komunikacja generuje szeroki zasięg earned media.

* Networking z liderami – gala co roku gromadzi ponad 2600 uczestników.

