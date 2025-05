E-commerce 2025: raport Harbingers pokazuje, dlaczego content nie działa i jak AI zmienia zasady gry w SEO

„SEO umiera” – to zdanie słyszymy za każdym razem, gdy na horyzoncie pojawia się nowa technologia. Dziś są to chatboty oparte na generatywnej AI. Ale my, zamiast ogłaszać koniec, sprawdziliśmy dane – i pokazują one coś zupełnie odwrotnego.

SEO nie umiera – ono ewoluuje. Zmieniają się zachowania użytkowników, pojawiają się nowe punkty styku: generatywna AI, chatboty, agenci AI, social search. Ale właśnie dlatego jakościowy content zyskuje na znaczeniu, nie traci.

Nasze analizy pokazują korelację między tworzeniem wartościowych treści a obecnością marki w odpowiedziach chatbotów AI. Innymi słowy: jeśli tworzysz treści, które naprawdę rozwiązują problemy użytkowników – masz większą szansę, że Twoja marka pojawi się w nowych kanałach odpowiedzi, nie tylko w wynikach wyszukiwania Google.

Zidentyfikowaliśmy też silną zależność między obecnością na frazy informacyjne a widocznością na frazy sprzedażowe. To nie przypadek – to potwierdzenie, że content edukacyjny, poradnikowy, rozwiązujący realne problemy klientów napędza sprzedaż.

To nie czas na rezygnację z SEO i contentu. To moment, żeby zacząć robić je strategicznie.