Oto nowinki technologiczne, które mają podbić świat. Rusza CES 2024

Odbywające się co roku w Las Vegas targi są niczym szklana kula – styczniowa impreza pozwala spojrzeć w przyszłość i wróżyć, z jakimi trendami i nowinkami technologicznymi świat będzie miał do czynienia zarówno w tym roku, jak i w nadchodzących latach. Szybki ogląd prezentowanych w 2024 r. rozwiązań pozwala stwierdzić, że rynek zdominuje sztuczna inteligencja. Ale na show, które oficjalnie startuje 9 stycznia, pojawi się też wiele innych nowatorskich rozwiązań. I to takich niczym z filmów science fiction.

Nowa generacja wi-fi – będzie we wszystkim

Choć standard radiowej sieci bezprzewodowej wi-fi jest z nami od przeszło dwóch dekad i dziś nie budzi już ekscytacji, to jego kolejna generacja będzie z pewnością tym, na co wiele firm zwróci uwagę na tegorocznych CES 2024. Pojawi się wiele nowych urządzeń obsługujących Wi-Fi 7: od laptopów po telewizory. Choć prace nad tym rozwiązaniem wciąż trwają i oficjalna specyfikacja Wi-Fi 7 ma zostać ukończona na początku br., to wielu producentów chce przyspieszyć prace nad najnowszym systemem łączności (wystarczy wspomnieć, że Galaxy S23, ostatni smartfon Samsunga, już obsługuje ów standard). Wi-Fi 7 to technologia pełna zalet – zapewnia maksymalną prędkość transferu do 46 Gb/s, czyli ponad dwukrotnie więcej niż Wi-Fi 6/6E, oraz dwukrotnie większą przepustowość. Ma ponadto funkcję MLO (umożliwia urządzeniom korzystanie z dwóch pasm jednocześnie, zmieniając pojedyncze połączenie bezprzewodowe w dwupasmową autostradę), co gwarantuje lepszą wydajność sieci, umożliwiając urządzeniom przełączanie pasm bez utraty prędkości i połączenia.

Tak jak wszędzie ma pojawiać się standard Wi-Fi 7, tak praktycznie każde urządzenie ma być integrowane z systemami AI. Nacisk na to kładą m.in. Intel, Nvidia, AMD, Microsoft i Samsung. Ten ostatni pokaże w swoich telewizorach AI Energy Mode, czyli inteligentny system oszczędność energii. Ciekawe rozwiązanie ma też jedyna polska firma na własnym stoisku na CES – krakowska Vasco Electronics. Spółka zaparezentuje innowacyjne urządzenie: słuchawkę Vasco Translator E1 zapewniającą symultaniczne tłumaczenie mowy.