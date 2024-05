Co się teraz sprzedaje w sklepach z elektroniką? Lider jest jeden

Rynek elektroniki użytkowej zmienia się i zmierza zdecydowanie w stronę mobilnych technologii – wynika z danych GfK – an NIQ Company specjalnie dla „Rzeczpospolitej”. Firma podaje, że już jedną trzecią rynku elektroniki w Polsce w 2023 r. w ujęciu wartościowym stanowiły smartfony i laptopy.

Choć Polacy wydatki na elektronikę ograniczyli, podobnie jak na inne rodzaje konsumpcji, to szeroko rozumiany sektor Core Wearable (smartwatche, opaski etc.) w pierwszym kwartale 2024 w ujęciu r./r. zyskuje aż 19 proc. wartościowo.

Smartfony górą

– Grupą produktową numer jeden pod względem wartości i z tendencją rosnącą są smartfony – mówi Artur Noga-Bogomilski, Head of Market Intelligence w GfK – an NIQ Company. To wielka zmiana. Smartfony rosną od dawna, niemniej dotąd na rynku dominowały inne kategorie, jak choćby telewizory. Widać po tym, jak wielka zmiana zaszła w zwyczajach zakupowych.

Analitycy jasno określają, że „trójca cyfrowej przynależności” to obecnie smartfon, laptop oraz smartwatch i opaska. – Ciekawe, że zgodnie z teorią przestrzeni osobistej wszystkie te urządzenia należą do naszej strefy intymnej – mniej niż 50 cm. To znaczy, że na równi dopuszczamy do siebie te urządzenia, tak samo jak najbliższe osoby – mówi Artur Noga-Bogomilski.