Takiego Kindle'a jeszcze nie było. Kolorowy ekran i sztuczna inteligencja

Colorsoft Signature Edition (CSE), Kindle Scribe, a także szybsza wersja najpopularniejszego Paperwhite i nowa, ale dobrze znana podstawowa wersja czytnika – takie urządzenia Amazon wprowadzi na rynek. Jeszcze przed ich premierą koncern przypadkowo na hiszpańskojęzycznych stronach upublicznił informację o produktach, wraz z ich cenami. Tanio nie będzie.

Na razie nie ma zbyt wielu szczegółów na temat czytników, a z pewnością tych oficjalnych. Natomiast wiadomo, że prawdziwym hitem może być CSE. Powód? To pierwszy kolorowy Kindle. Jak podaje serwis The Verge, sprzęt zaprojektowano tak, by ekran był w stanie odwzorować kolorowe kartki papierowych książek, zwłaszcza okładek. „Jest wodoodporny i oferuje szybkie przewracanie stron, ładowanie bezprzewodowe, a także do 8 tygodni pracy na baterii” – wylicza serwis. Model CSE do sprzedaży oficjalnie ma trafić 30 października. Będzie dostępny w cenie ok. 280 dol.

Nowe wersje Kindle'a mają być perełkami technologicznymi

Wedle przecieków jeszcze droższy ma być model Scribe, oferujący ekran o rozdzielczości 300 ppi. To wyjątkowe urządzenie, bo łączy w sobie funkcjonalność czytnika e-booków z notatnikiem. Wyposażono go w specjalny rysik (tzw. Amazon Premium Pencil), który – za sprawą innowacyjnej końcówki – przy pisaniu ma dawać odczucie robienia notatek na prawdziwym papierze. Dzięki opcji Active Canvas zapisków będzie można dokonywać bezpośrednio w cyfrowych książkach.