Ekran na całą ścianę. Jak telewizory XXL podbijają polskie domy

Podobny trend widać także w USA, a kupowane tam telewizory są jeszcze większe. Ma to związek jednak ze średnio znacznie większymi powierzchniami mieszkań czy domów niż w Polsce. Telewizory o przekątnej 97 cali i więcej – znane również jako telewizory XXL – to teraz trend, ponieważ ich ceny mocno spadły. Sieć Best Buy dodała je do oferty w 70 proc. ze swoich 940 sklepów w Stanach Zjednoczonych w odpowiedzi na popyt klientów – podaje CNN. Ceny telewizorów 98-calowych spadły o 53 proc. w porównaniu z 2023 r. – wyjaśnia firma badawcza Circana, podając, że z kolei ich sprzedaż wzrosła o 877 proc. w ciągu ostatniego roku. Natomiast ceny telewizorów o przekątnej od 75 do 96 cali spadły o 6 proc., a sprzedaż wzrosła w tym roku zaledwie o 19 proc.

Ultraduże telewizory nadal nie są tanie, wiele kosztuje od 1699 do 2999 dolarów, ale mimo to ich sprzedaż eksplodowała.

Ile kosztują telewizory z dużymi ekranami?

W Polsce jest podobnie, choć przekątne są nieco mniejsze. – Sprzedaż telewizorów o ekranach powyżej 70 cali sukcesywnie rośnie – obserwujemy tu dynamikę rzędu 40–50 proc. w skali roku. Rośnie również ich udział w ogólnej sprzedaży urządzeń w tej kategorii – mówi Michał Mystkowski, rzecznik Media Expert. – Ten trend dotyczy również telewizorów klasy premium o przekątnych powyżej 90 cali i więcej, stąd intensywnie poszerzamy ich ofertę – dodaje.

Samsung zwraca uwagę, że dla branży symboliczny był ubiegły rok, w którym po raz pierwszy na sklepowych półkach stanęły telewizory o przekątnej 98 cali.

– Przyszły rok przyniesie zapewne ofertę jeszcze większych telewizorów z ekranami o przekątnej 115 cali, a dla koneserów mamy dostępną ofertę Micro LED 114 cali. W Polsce te telewizory o przekątnej 110 cali znalazły już dwóch nabywców mimo ceny wynoszącej ponad 600 tys. zł za sztukę – mówi Grzegorz Stanisz. Jego zdaniem segment dużych ekranów będzie rósł w najbliższych latach. To zasługa też technologii związanych ze sztuczną inteligencją poprawiającą jakość obrazu i dźwięku w takich aspektach, jak rozdzielczość, detale, głębia obrazu czy kolory.