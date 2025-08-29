Polacy zaskoczyli. Choć nowy iPhone nadchodzi, wolą starszy model

Choć model 16 Pro pojawił się na rynku niemal dokładnie rok temu i za chwilę, bo już 9 września, zadebiutuje jego następca, to jednak wciąż znajduje się wśród najczęściej wyszukiwanych haseł. Z danych Google Trends wynika, że hasło iPhone Pro zajmuje teraz piątą pozycję wśród haseł najszybciej zyskujących popularność, ze wzrostem aż o 1,1 tys. proc.

Przez ostatni rok poziom zainteresowania Polaków tym modelem utrzymywał się na zbliżonym poziomie, choć jego szczyt miał miejsce przed rokiem, kiedy to na 20 września zapowiedziano start sprzedaży.

Czym przyciąga iPhone 16?

iPhone Apple 16 okazał się kolejnym sukcesem. Modele 16 Pro i 16 Pro Max uzyskały między innymi większe wyświetlacze, zupełnie nowy panel sterowania aparatem, który zapewnia szybki dostęp do zaawansowanego systemu aparatów, nowe kreatywne funkcje innowacyjnego systemu Pro aparatów i grafikę dodającą immersyjności każdej grze, a wszystko to napędzane jest przez czip A18 Pro.

Sprzęt wyposażono w aparat Fusion 48 MP z szybszą matrycą w technologii czteropikselowej, która pozwala rejestrować materiały z rozdzielczością 4K przy 120 kl./s w formacie Dolby Vision – to jak dotąd najwyższa w historii iPhone’a rozdzielczość. Kolejne udoskonalenia to nowy aparat ultraszerokokątny 48 MP do robienia zdjęć o wyższej rozdzielczości, w tym zdjęć makro, aparat z teleobiektywem 5x w obu modelach Pro i mikrofony jakości studyjnej do rejestrowania bardziej realistycznego dźwięku. Modele te mają wytrzymałą konstrukcję z tytanu, która jest zarówno mocna, jak i lekka, a także większy wyświetlacz, najsmuklejsze ramki wśród wszystkich produktów Apple i o wiele wydajniejszą baterię – przy czym iPhone 16 Pro Max ma najdłuższy czas pracy na baterii ze wszystkich modeli iPhone’a.