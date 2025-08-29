Reklama

Polacy zaskoczyli. Choć nowy iPhone nadchodzi, wolą starszy model

Najnowszy iPhone jest już na wyciągnięcie ręki, a jednak Polacy masowo sięgają teraz po jego poprzednika. Co ich do tego przekonuje?

Publikacja: 29.08.2025 09:16

iPhone 16 pro cieszy się dużym zainteresowaniem, choć premiera modelu 17 za rogiem

iPhone 16 pro cieszy się dużym zainteresowaniem, choć premiera modelu 17 za rogiem

Foto: Apple

Piotr Mazurkiewicz

Choć model 16 Pro pojawił się na rynku niemal dokładnie rok temu i za chwilę, bo już 9 września, zadebiutuje jego następca, to jednak wciąż znajduje się wśród najczęściej wyszukiwanych haseł. Z danych Google Trends wynika, że hasło iPhone Pro zajmuje teraz piątą pozycję wśród haseł najszybciej zyskujących popularność, ze wzrostem aż o 1,1 tys. proc.

Przez ostatni rok poziom zainteresowania Polaków tym modelem utrzymywał się na zbliżonym poziomie, choć jego szczyt miał miejsce przed rokiem, kiedy to na 20 września zapowiedziano start sprzedaży.

Czym przyciąga iPhone 16?

iPhone Apple 16 okazał się kolejnym sukcesem. Modele 16 Pro i 16 Pro Max uzyskały między innymi większe wyświetlacze, zupełnie nowy panel sterowania aparatem, który zapewnia szybki dostęp do zaawansowanego systemu aparatów, nowe kreatywne funkcje innowacyjnego systemu Pro aparatów i grafikę dodającą immersyjności każdej grze, a wszystko to napędzane jest przez czip A18 Pro.

Czytaj więcej

Na premierę iPhone'a 16 czekały miliony fanów tej marki. To kluczowe wydarzenie dla Apple w tym roku
Gadżety
Apple pokazał iPhone'a 16. Czego dowiedzieliśmy się o nowym smartfonie

Sprzęt wyposażono w aparat Fusion 48 MP z szybszą matrycą w technologii czteropikselowej, która pozwala rejestrować materiały z rozdzielczością 4K przy 120 kl./s w formacie Dolby Vision – to jak dotąd najwyższa w historii iPhone’a rozdzielczość. Kolejne udoskonalenia to nowy aparat ultraszerokokątny 48 MP do robienia zdjęć o wyższej rozdzielczości, w tym zdjęć makro, aparat z teleobiektywem 5x w obu modelach Pro i mikrofony jakości studyjnej do rejestrowania bardziej realistycznego dźwięku. Modele te mają wytrzymałą konstrukcję z tytanu, która jest zarówno mocna, jak i lekka, a także większy wyświetlacz, najsmuklejsze ramki wśród wszystkich produktów Apple i o wiele wydajniejszą baterię – przy czym iPhone 16 Pro Max ma najdłuższy czas pracy na baterii ze wszystkich modeli iPhone’a.

Co wiadomo o iPhone 17?

Czym będzie się różnił od poprzednika iPhone 17? Choć szczegóły nie są oficjalnie znane, to nieoficjalnie wiadomo, że Apple wprowadzi cztery nowe modele smartfonów. Gwiazdą wieczoru premier 9 września ma być iPhone 17 Air, najsmuklejszy telefon w historii firmy, którego grubość wyniesie zaledwie 5,5 mm – to radykalna zmiana w porównaniu do 8,25 mm w modelu iPhone 16 Pro. Tak odważny projekt pociąga za sobą istotne kompromisy: użytkownicy otrzymają tylko jeden tylny aparat, a pojemność baterii może ulec zmniejszeniu.

Czytaj więcej

Przed otwarcie sklepów ustawialy się kolejki zainteresowanych kupnem kolejnych modeli iPhone'a. Czy
Globalne Interesy
iPhone 17 przed premierą. Apple zaskoczy najcieńszym smartfonem i składanym modelem

Standardowy iPhone 17 ma zyskać funkcje zarezerwowane dotąd dla droższych braci, w tym większy, 6,3–calowy wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz oraz nową przednią kamerę o rozdzielczości 24 Mpix. Z kolei modele Pro przejdą lifting designu – system aparatów zostanie umieszczony w prostokątnej, poziomej listwie na całą szerokość obudowy. Co ciekawe, Apple może w nich zrezygnować z tytanu na rzecz aluminium, co obniżyłoby wagę i koszty produkcji.

Jak mówił na łamach Rzeczpospolitej wiceprezes Apple Greg Joswiak, obecnie iPhone ma w Polsce około 20 proc. udział w rynku. Jeszcze niedawno było to zaledwie 11 proc., zatem w ciągu ostatnich dwóch lat podwoił się. Podkreślał, że wszystkie linie produktowe – Mac, iPad – rosną w dwucyfrowym tempie.

Zdecydowanym liderem polskiego i światowego rynku smartfonów wciąż jest jednak Samsung.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Apple Marki iPhone

