To miał być triumf rosyjskiej AI. Robot chodził jak pijany i upadł

Aktualizacja: 14.11.2025 03:09 Publikacja: 13.11.2025 21:32
Kolejna prestiżowa porażka Rosji. Nowoczesny robot zawiódł
Foto: Bloomberg
Wejście robota miało rozmach godny walki bokserskiej wagi ciężkiej – z kultowym motywem z filmu „Rocky” w tle. Jednak humanoidalny robot zasilany sztuczną inteligencją – uznawany za jeden z pierwszych tego typu w Rosji – podczas swojego długo wyczekiwanego debiutu zaliczył widowiskowy upadek twarzą po krótkim chwiejnym marszu na scenę.
Organizatorzy szybko odciągnęli maszynę, zasłaniając ją czarną zasłoną przed około 50 dziennikarzami, którzy przyszli obejrzeć demonstrację. Nie był to udany start rosyjskiego projektu w coraz bardziej konkurencyjnym, globalnym wyścigu humanoidalnych robotów AI, w którym prym wiodą Tesla z maszyną Optimus, Boston Dynamics z Atlasem czy producenci z Chin.
„Antropomorficzny robot, znany jako AIdol, stracił równowagę po pomachaniu publiczności i po chwili runął na ziemię – szybciej niż Ivan Drago, pokonany rosyjski rywal Rocky’ego Balboy w filmie „Rocky IV” – ocenił The New York Times”. W podobnym tonie relacjonowały wydarzenie inne media, a na Facebooku czy Instagramie roiło się od złośliwych wpisów w stylu: „Dont give a robot vodka before the show”.
„Najpierw zapadła cisza” – relacjonował będący na miejscu Dmitrij Filonow, redaktor naczelny Edinorog Media, magazynu poświęconego start-upom. „Potem ludzie zaczęli bić brawo, żeby okazać wsparcie” – dodał cytowany przez „NYT”
Twórca robota, firma AIdol Robotics, oświadczyła w czwartek, że jest „zaskoczona medialnym zamieszaniem wokół tej sytuacji”. „To nie jest inicjatywa rządowa ani projekt finansowany przez duże korporacje, lecz dzieło małego, niezależnego zespołu 14 osób, które od kilku lat budują robota z własnych środków, bez zewnętrznych inwestycji” – napisała firma. – „Mimo naszego niewielkiego rozmiaru uważamy, że nasza praca jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych w Rosji w tej dziedzinie i porównywalna z czołowymi projektami na świecie (a pod pewnymi względami nawet je wyprzedza).”
Czytaj więcej
Już nie tylko AI budzi obawy o inwestycyjną bańkę. Rodney Brooks, współtwórca iRobota i były prof...
Według dziennikarzy obecnych na wydarzeniu, organizatorzy przypisali problemy robota błędom kalibracji i oświetlenia. Firma podkreśliła w oświadczeniu, że był to „normalny etap rozwoju zaawansowanych technologii”. „Prawdziwie przerażające nie jest upaść, lecz nie potrafić się podnieść” – dodała.
Z informacji na stronie projektu wynika, że robot AIdol potrafi chodzić, przenosić przedmioty i komunikować się z ludźmi – co ma czynić go użytecznym w przemyśle motoryzacyjnym, magazynowaniu, medycynie czy rozrywce.
Władimir Witukhin, szef firmy, określił wypadek jako część procesu. – To jest nauka w czasie rzeczywistym, kiedy dobry błąd zmienia się w wiedzę, a zły błąd zmienia się w doświadczenie –tłumaczył, cytowany przez amerykańskiego „Newsweeka". Co wiadomo o robocie? 77 proc. jego komponentów produkowanych jest w Rosji, ma skórę z silikonu, a pod nią 48-woltową baterię, która pozwala mu na sześc godzin ciągłej pracy. Potrafi się usmiechać.
„Większość humanoidalnych robotów nie ma twarzy, ale twórcy AIdol zainwestowali ogromne pieniądze w jej opracowanie i w technologię mającą naśladować ludzkie zachowania” – powiedział Filonow. – „Myślę, że po prostu nie mieli szczęścia.”
Ale to nie pierwsza wpadka Rosjan z robotami humanoidami. Już w 2018 r. mieli olśnić świat. Podczas dorocznego forum „ProjeKTOrija” w Jarosławlu organizatorzy zaprezentowali robota „Borysa”, który bił na głowę zachodnie odpowiedniki, potrafił mówić i głośno liczyć. Stojąc na scenie „Borys” przyznał, że chciałby nauczyć się też rysować i komponować muzykę. A potem zatańczył do przeboju „Skibidi” rosyjskiej grupy Little Big, ruszając się perfekcyjnie. Najważniejszy rosyjski, telewizyjny program informacyjny „Wiesti” nadał entuzjastyczny reportaż o maszynie, nazywając ją „najnowocześniejszą na świecie”.
Czytaj więcej
Najnowocześniejsze urządzenie okazało się przebranym człowiekiem.
Jednak rosyjscy internauci byli znacznie bardziej sceptyczni i krytycznie zaczęli się przyglądać nagraniu i wypytywać o szczegóły konstrukcyjne Borysa. W końcu w sieci znaleziono kostium o nazwie „Robot Alosza”, który kosztował 250 tys. rubli (ok. 4 dol.) – do zabawiania dzieci czy występowania na karnawałowych zabawach – i okazało się, że to był właśnie „Borys”. Na koniec należące do emigranta i byłego więźnia politycznego Michaiła Chodorkowskiego „MBCH Media” opublikowały zdjęcie „operatora” ubieranego w kostium robota przed występem w Jarosławlu.
Humanoidy są postrzegane przez wielu ekspertów jako przyszłość robotyki. Posiadając możliwości człowieka, mogłyby go zastąpić w uciążliwych pracach, na początek w magazynach i fabrykach, a potem przy domowych zajęciach. Na całym świecie dziesiątki firm – od małych start-upów po technologicznych gigantów – pracują nad takimi rozwiązaniami.
Czytaj więcej
Elon Musk, założyciel Tesli, obawia się, że Chiny wkrótce przejmą światowe przywództwo w dziedzin...
W 2024 r. inwestycje w technologię humanoidalnych robotów przekroczyły 1,6 miliarda dolarów – nie licząc wielomiliardowego zastrzyku finansowego od Elona Muska i Tesli w projekt Optimus, humanoida rozwijanego od 2021 r.
Filonow zaznaczył, że potknięcia w początkowej fazie to norma dla firm zajmujących się robotyką, przypominając choćby o Boston Dynamics, które kilka lat temu opublikowało nagranie wpadek swojego robota Atlas, zdobywając miliony wyświetleń.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wejście robota miało rozmach godny walki bokserskiej wagi ciężkiej – z kultowym motywem z filmu „Rocky” w tle. Jednak humanoidalny robot zasilany sztuczną inteligencją – uznawany za jeden z pierwszych tego typu w Rosji – podczas swojego długo wyczekiwanego debiutu zaliczył widowiskowy upadek twarzą po krótkim chwiejnym marszu na scenę.
Organizatorzy szybko odciągnęli maszynę, zasłaniając ją czarną zasłoną przed około 50 dziennikarzami, którzy przyszli obejrzeć demonstrację. Nie był to udany start rosyjskiego projektu w coraz bardziej konkurencyjnym, globalnym wyścigu humanoidalnych robotów AI, w którym prym wiodą Tesla z maszyną Optimus, Boston Dynamics z Atlasem czy producenci z Chin.
Pekin sygnalizuje plany budowy superlotniskowca nowej generacji o napędzie atomowym. Jednostka ma przenosić broń...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
OpenAI zaprezentowało GPT-5.1 – nową wersję swojego flagowego modelu językowego. Firma obiecuje, że ChatGPT stan...
IBM zaprezentował swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie obliczeń kwantowych, w tym dwa nowe, zaawansowane pro...
Roboty napędzane popularnymi modelami sztucznej inteligencji, takimi jak te stojące za ChatGPT, są obecnie zbyt...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Sztuczna inteligencja tworzy coraz bardziej realistyczne filmy. Chociaż ich rozpoznanie staje się coraz trudniej...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas