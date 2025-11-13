To miał być triumf rosyjskiej AI. Robot chodził jak pijany i upadł

Wejście robota miało rozmach godny walki bokserskiej wagi ciężkiej – z kultowym motywem z filmu „Rocky” w tle. Jednak humanoidalny robot zasilany sztuczną inteligencją – uznawany za jeden z pierwszych tego typu w Rosji – podczas swojego długo wyczekiwanego debiutu zaliczył widowiskowy upadek twarzą po krótkim chwiejnym marszu na scenę.

Organizatorzy szybko odciągnęli maszynę, zasłaniając ją czarną zasłoną przed około 50 dziennikarzami, którzy przyszli obejrzeć demonstrację. Nie był to udany start rosyjskiego projektu w coraz bardziej konkurencyjnym, globalnym wyścigu humanoidalnych robotów AI, w którym prym wiodą Tesla z maszyną Optimus, Boston Dynamics z Atlasem czy producenci z Chin.

„Antropomorficzny robot, znany jako AIdol, stracił równowagę po pomachaniu publiczności i po chwili runął na ziemię – szybciej niż Ivan Drago, pokonany rosyjski rywal Rocky’ego Balboy w filmie „Rocky IV” – ocenił The New York Times”. W podobnym tonie relacjonowały wydarzenie inne media, a na Facebooku czy Instagramie roiło się od złośliwych wpisów w stylu: „Dont give a robot vodka before the show”.

Świat rozbawiony rosyjską wpadką

„Najpierw zapadła cisza” – relacjonował będący na miejscu Dmitrij Filonow, redaktor naczelny Edinorog Media, magazynu poświęconego start-upom. „Potem ludzie zaczęli bić brawo, żeby okazać wsparcie” – dodał cytowany przez „NYT”