Do najnowszej linii smartfonów iPhone 16 dołączył właśnie najtańszy z modeli w tej rodzinie – 16e. Choć to sprzęt, którego nie powinno się porównywać z urządzeniami z najwyższej półki, to koncern z Cupertino postanowił go napakować rozwiązaniami, które znane są z droższych wersji.

Dlaczego Apple wprowadza iPhone 16e?

I tak iPhone 16e wyposażono choćby w wydajny chip A18, a także najnowszy system sztucznej inteligencji Apple Intelligence czy w aparat 48 MP (ma zintegrowany dwukrotny zoom optycznej jakości). Cena nowego modelu, który do regularnej sprzedaży wejdzie w piątek 28 lutego, rozpoczyna się od 2,9 tys. zł. W Apple twierdzą, że będzie to smartfon, który może skusić choćby obecnych posiadaczy iPhone’ów 11, 12, czy SE, a także przyciągnąć całkowicie nowych użytkowników, nie będących dotąd w gronie fanów marki. Pomysł giganta, by budżetowym sprzętem penetrować nową część rynku, wydaje się trafił na podatny grunt.

Analizy Google Trends z ostatniego tygodnia pokazują, że Polacy ochoczo szukali w sieci informacji na temat tego telefonu. I to tak bardzo, że pod tym względem znaleźliśmy się w światowym top 10 na świecie, co może zwiastować, iż iPhone 16e ma szansę stać się hitem. Co ciekawe, gdyby kierować się tylko wyszukiwaniami w internecie, to należałoby spodziewać się sprzedażowego boomu w Czechach. To właśnie bowiem ten kraj znalazł się na drugim miejscu pod względem zainteresowania online nowym smartfonem od Apple. Uplasował się tuż za Hongkongiem, wyprzedzając Singapur i Tajwan. Warto zauważyć, że w top 10 nie ma wielu z tych najbardziej rozwiniętych gospodarek, co może zwiastować, że tańszy iPhone nie podbije tak mocno serc Amerykanów, czy mieszkańców Europy Zachodniej. W zestawieniu Google Trends znalazły się natomiast takie kraje, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malezja, Węgry, a także Nepal i Sri Lanka.