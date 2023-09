Chiny mają super procesor. Amerykanie w szoku, chcą zaostrzenia sankcji

Kiedy pod koniec zeszłego miesiąca Huawei zaprezentował smartfon Mate 60 Pro, na stronie produktu nie zamieścił on zbyt wielu informacji na temat chipa, poza tym, że zapewnia lepszą komunikację i stabilniejsze połączenie sieciowe. Jednak w zeszłym tygodniu firma konsultingowa TechInsights dokonała analizy Mate 60, aby przyjrzeć się bliżej chipowi, który okazał się 7-nanometrowym procesorem wyprodukowanym przez chińską firmę Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Ta chińska firma częściowo będąca własnością państwa, została także objęta ograniczeniami eksportowymi. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Sullivan dodał, że Stany Zjednoczone „powinny nadal stosować ograniczenia technologiczne na Chiny".

W efekcie informacji o super chipie dwóch amerykańskich kongresmanów wezwało Biały Dom do dalszego ograniczenia sprzedaży eksportowej do firmy SMIC. Analitycy obawiają się, że wojna technologiczna między USA a Chinami teraz przyspieszy. Jak podaje Reuters, przedstawiciel USA Mike Gallagher, przewodniczący komisji ds. Chin w Izbie Reprezentantów USA, wezwał w środę Departament Handlu do zaprzestania wszelkiego eksportu technologii do Huawei i SMIC. Ich zdaniem SMIC mogło naruszyć amerykańskie sankcje, ponieważ prawdopodobnie ten chip nie mógłby zostać wyprodukowany bez amerykańskiej technologii. Senator Michael McCaul, który przewodniczy Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów jest też zaniepokojony możliwością uzyskania przez Chiny monopol na produkcję mniej zaawansowanych chipów komputerowych.