Chiny dobrały się do największego producenta iPhone`ów. Zaskakujący powód

Foxconn to tajwańska firma, największy producent iPhone`ów na świecie. Hon Hai Precision Industry Co., który należy do Foxconna poinformował, że będzie współpracować z władzami. Jak podaje państwowy chiński dziennik „Global Times”, organy podatkowe już przeprowadzają kontrole spółek zależnych Foxconn w prowincjach Guangdong i Jiangsu. A urzędnicy ds. zasobów naturalnych badają sposób wykorzystania przez firmę gruntów w prowincjach Henan i Hubei. Fabryka Foxconn w Zhengzhou, znana jako iPhone City, znajduje się w Henan.

W poniedziałek, 23 października akcje Hon Hai, staniały najbardziej od ponad trzech miesięcy. Foxconn Industrial Internet Co., główna spółka zależna, notowana na giełdzie w Szanghaju, straciła 10 proc. z kapitalizacji rynkowej, był to największy spadek w jej historii. Natomiast Luxshare Precision Industry Co., chiński rywal Foxconna zyskał 4,9 proc.

Chiny zazwyczaj nie wyjaśniają publicznie działań podejmowanych przez swoje organy regulacyjne, pozostawiając firmom prowadzącym działalność w tym kraju zgadywanie, jakie są ostateczne cele rządu. A Foxconnowi jest zaskakującym celem. Firma umożliwiła Chińczykom stworzenie zaawansowanej technologicznie bazy produkcyjnej, a dzięki powiązaniu z Apple stała się wzorem możliwości dla innych firm w tym kraju.

Tim Cook na ratunek Apple