„Historyczne” porozumienie w sprawie sztucznej inteligencji. Europa na czele

Czytaj więcej Globalne Interesy Sztuczna inteligencja ma narodowość. Francja i Niemcy blokują AI Act Nie ma unijnej zgody co do projektu kluczowego aktu prawnego, który miałby regulować kwestie związane z rozwojem i wdrażaniem sztucznej inteligencji na Starym Kontynencie. Kilka krajów chce chronić swoje firmy związane z technologią AI.

- Mieliśmy jeden cel: dostarczyć przepisy, które zapewnią, że ekosystem sztucznej inteligencji w Europie będzie się rozwijał z podejściem skoncentrowanym na człowieku, z poszanowaniem praw podstawowych, wartości ludzkich, budowaniem zaufania, budowaniem świadomości, w jaki sposób możemy jak najlepiej wykorzystać tę rewolucję AI, która dzieje się na naszych oczach" – powiedział Benefei.

System oparty na ryzyku

Podstawą porozumienia jest wielopoziomowy system oparty na ryzyku, w którym najwyższy poziom regulacji ma zastosowanie do tych maszyn, które stwarzają największe zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i praw człowieka. Najwyższa kategoria ryzyka jest teraz definiowana przez liczbę transakcji komputerowych potrzebnych do wytrenowania maszyny, znanych jako "operacje zmiennoprzecinkowe na sekundę" (flops). Eksperci oceniają, że istnieje tylko jeden model, GPT4, który obecnie podpada pod tę nową definicję. Niższy poziom regulacji nadal nakłada poważne obowiązki na usługi sztucznej inteligencji, w tym podstawowe zasady dotyczące ujawniania danych, których używa się do uczenia maszyny.

UE jest zdeterminowana, aby nie popełnić błędów z przeszłości, kiedy giganci technologiczni, tacy jak Facebook, mogli wyrosnąć na gigantyczne korporacje bez obowiązku regulowania treści na swoich platformach, w tym ingerowania w wybory, wykorzystywania seksualnego dzieci i mowy nienawiści.

Jak powiedział, cytowany przez The Guardian, Anu Bradford, profesor Columbia Law School, silna i kompleksowa regulacja ze strony UE może „stanowić potężny przykład dla wielu rządów rozważających regulacje”.